Gaziantep FK- Beşiktaş maçı hakemi kim? Gaziantep FK- Beşiktaş maçını kim yönetecek?

Süper Lig 15. hafta maçı olan Gaziantep FK- Beşiktaş maçının hakemi merak ediliyor. Dünya Kupası sebebiyle ara verilen Süper Lig son hızıyla devam ediyor. Heyecanla beklenen maçın hakemi ise futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK- Beşiktaş maçı hakemi kim? Gaziantep FK- Beşiktaş maçını kim yönetecek?