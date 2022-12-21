Gaziantep FK- Beşiktaş maçı hakemi kim? Gaziantep FK- Beşiktaş maçını kim yönetecek?
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Süper Lig 15. hafta maçı olan Gaziantep FK- Beşiktaş maçının hakemi merak ediliyor. Dünya Kupası sebebiyle ara verilen Süper Lig son hızıyla devam ediyor. Heyecanla beklenen maçın hakemi ise futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK- Beşiktaş maçı hakemi kim? Gaziantep FK- Beşiktaş maçını kim yönetecek?
Gaziantep Fk ile Beşiktaş Süper Lig'de 15. haftada mücadele edecek. Süper Lig'e verilen aranın sona ermesiyle beraber Süper Lig'de kupa heyecanı son hızla devam edecek. Merak edilenler arasında ise Gaziantep - Beşiktaş maçının hakemi yer alıyor. Peki, Gaziantep FK- Beşiktaş maçı hakemi kim? Gaziantep FK- Beşiktaş maçını kim yönetecek?
Beşiktaş- Gaziantep FK maçının hakemi Atilla Karaoğlan oldu.
Kalyon Stadyumu'ndaki karşılaşma 25 Aralık Pazar saat 16.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN SPORTS 1'den naklen ekranlara gelecek.
Beşiktaş- Gaziantep FK maçı Bein Sport 1 'den yayınlanacak.