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Gaziantep FK - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Gaziantep FK - Başakşehir maçı nereden izlenir?

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Gaziantep FK - Başakşehir maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Gaziantep FK - Başakşehir maçı ne zaman?

24 Şubat Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Gaziantep FK - Başakşehir maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Gaziantep FK - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Gaziantep FK - Başakşehir CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Gaziantep FK- Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Gaziantep FK- Başakşehir maçı ne zaman?

GAZİANTEP FK - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

24 Şubat 2024 tarihinde Gaziantep FK ile Başakşehir arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Türkiye saatiyle saat 16:00'da başlayacak. Maçı izlemek için Bein Sports 1 ve beIN Sports Tod TV kanalları kullanılabilecek. Bein Sports 1, Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilirken, beIN Sports Tod TV ise numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Karşılaşma Gaziantep'teki Kalyon Stadyumu'nda gerçekleşecek.

Emir Ceran
Emir Ceran
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