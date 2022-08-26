Gaziantep FK - Antalyaspor ne zaman, hangi kanalda? Gaziantep FK - Antalyaspor maçı şifresiz mi?
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Süper Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Gaziantep FK - Antalyaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Gaziantep FK - Antalyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.
Süper Lig'de heyecanla beklenen müsabakada Gaziantep FK - Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Gaziantep FK - Antalyaspor maçı şifresiz mi? Gaziantep FK - Antalyaspor maçı hakemi kim? Gaziantep FK - Antalyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı.
Gaziantep FK - Antalyaspor, Süper Lig maçı, 26-08-2022 Cuma günü saat 21.00'de oynanacak.
Gaziantep FK - Antalyaspor maçı beiNSport'tan yayınlanacak.
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