Gaziantep FK - Antalyaspor ne zaman, hangi kanalda? Gaziantep FK - Antalyaspor maçı şifresiz mi?

Süper Lig'de hedefine ulaşmak isteyen Gaziantep FK - Antalyaspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Gaziantep FK - Antalyaspor maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.