Trendyol Süper Lig maçında Gaziantep FK-Antalyaspor maçında karşı karşıya gelecek. Gaziantep FK-Antalyaspor hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta olduğu merak edilirken bu akşam büyük mücadelede Gaziantep FK-Antalyaspor maçı şifresiz mi ve hangi kanalda yayınlanacağı araştırılıyor. Peki, Gaziantep FK-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Gaziantep FK-Antalyaspor hangi kanalda, şifresiz mi?

Gaziantep FK-Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Gaziantep FK-Antalyaspor hangi kanalda, şifresiz mi?

Gaziantep FK- Antalyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta olacağı merak ediliyor. Spor tutkunlarının merakla beklediği Gaziantep FK- Antalyaspor maçı şifresiz mi ve Gaziantep FK- Antalyaspor maçı hakemi kim olduğu gündeme geliyor. Büyük karşılaşma bugün gerçekleşiyor. Gaziantep FK- Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? Gaziantep FK- Antalyaspor hangi kanalda, şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

21-10-2023 GAZİANTEP FK VS ANTALYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Gaziantep Fk ile Antalyaspor arasındaki Trendyol Süper Lig maçı, Bein Sports 2 kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

GAZİANTEP FK-ANTALYASPOR MAÇI BEIN SPORTS 2 CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

GAZİANTEP FK-ANTALYASPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Gaziantep FK-Antalyaspor Maçı, 21 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

GAZİANTEP FK-ANTALYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Gaziantep FK-Antalyaspor Maçı, saat 16:00 başlayacak.

GAZİANTEP FK-ANTALYASPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Gaziantep FK ve Antalyaspor, karşı karşıya geleceği Trendyol Süper Lig maçı, Gaziantep'da, Kalyon Stadyumu'nda oynanacak.