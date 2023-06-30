Gaziantep Doğal Yaşam Parkı Bayram Tatilinde 62 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, Kurban Bayramı tatilinde şu ana kadar 62 bin ziyaretçiyi ağırladı. Park, Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci, dünyada ise dördüncü sırada yer alıyor ve 350 türdeki 7 bin 500'den fazla hayvana ev sahipliği yapıyor. Ziyaretçiler, farklı türlerin keyfini çıkarıyor.

Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, Kurban Bayramı tatilinde şu ana kadar 62 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Büyükşehir Belediyesince 2001'de Burç Ormanı'nda yaklaşık 1 milyon metrekare üzerinde kurulan park, 350 türdeki 7 bin 500'den fazla hayvana ev sahipliği yapıyor.

Yüz ölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci, dünyada ise dördüncü sırada yer aldığı belirtilen Doğal Yaşam Parkı'nda, bayram tatili dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin dört bir tarafından gelen vatandaşlar, birçok türü görme fırsatı buluyor.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçinin Doğal Yaşam Parkı'nı ziyaret ettiğini belirtti.

Özsöyler, "9 günlük bayram tatili boyunca Doğal Yaşam Parkı'mızda, 100 bin ziyaretçiyi hedeflemiştik. Bayramın 3'üncü gününde yaklaşık olarak 62 bin kişi Doğal Yaşam Parkı'mızı gezdi. Hala yoğunluğumuz devam ediyor. İnşallah 3 Temmuz'a kadar 100 bin hedefimizi tutturacağız." diye konuştu.

Gaziantep'i gezmek için Ankara'dan gelen Ergün İlhan, "Şehir çok güzel, hayvanat bahçesi çok güzel. Bir çok hayvanat bahçesi gördük ama burası daha güzel, çok beğendik, herkese tavsiye ediyoruz." dedi.

Abdullah Akkan, 11'inci sınıfa geçtiğini ve karne hediyesi olarak buraya gelmeyi istediğini belirterek, "Burada fil, zürafa gibi farklı hayvanlar var dikkatimi çeken. Burayı çok beğendim." ifadelerini kullandı.

9 yaşındaki Ecenur Hotamış, hayvanları çok sevdiğini ve doğal yaşam parkını çok merak ettiği için ailesiyle Hatay'ın Erzin ilçesinden geldiklerini söyledi.