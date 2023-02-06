Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa toplanma alanları nerede?
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Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa toplanma alanları nerede olduğu merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından kuvvetli bir deprem daha meydana geldi. Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa toplanma alanları nerede, nasıl gidilir araştırılıyor. Peki, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa toplanma alanları nerede?
Meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde toplanma alanları nerede olduğu merak ediliyor. Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa toplanma alanları nerede, nasıl gidilir araştırılıyor. Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa toplanma alanları nerede? Detaylar haberimizdedir…
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabında "Belediyemize bağlı tüm tesislerimiz, MSM'ler, spor salonları ve taziye evlerimizin tamamı hemşehrilerimizin kullanımına açılmıştır." paylaşımında bulundu.
Diyarbakır Valiliği sosyal medya hesabından, "Camiler ve tek katlı taziye evleri vatandaşlarımızın kullanımına açılıyor. İhtiyacı olan vatandaşlarımız kullanabilirler..." paylaşımında bulundu.
Şanlıurfa Valiliği sosyal medya hesabından toplanma alanı yerlerini paylaştı.
#Şanlıurfa genelindeki acil toplanma merkezlerimize aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.— T.C. ŞANLIURFA VALİLİĞİ (@UrfaValiligi) February 6, 2023
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