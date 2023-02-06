Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa toplanma alanları nerede?

Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa toplanma alanları nerede olduğu merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından kuvvetli bir deprem daha meydana geldi. Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa toplanma alanları nerede, nasıl gidilir araştırılıyor. Peki, Gaziantep, Diyarbakır, Şanlıurfa toplanma alanları nerede?