Gaziantep depremde kaç kişi öldü, kaç yaralı var? 10 Şubat Gaziantep depreminde kaç bina yıkıldı?

GAZİANTEP DEPREM CAN KAYBINDA SON DURUM NE?

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde etkisini gösteren depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 18 bin 342'e yükselirken, 74 bin 242 kişi yaralandı.

GAZİANTEP DEPREMİNDE KAÇ BİNA YIKILDI?

AFAD: Kahramanmaraş merkezli depremlerde saat 08.30 itibarıyla 18 bin 342 kişi hayatını kaybetti, 74 bin 242 kişi yaralandığını açıkladı.

Deprem bölgesinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklamasında şunları söyledi: "Devletimiz tüm bakanlıklarıyla, kurumlarıyla 10 vilayetimizde yoğun şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Milletimiz devletiyle omuz omuzadır. Sivil toplum kuruluşlarımız, belediyelerimiz, uluslararası yardım ekipleri, gönüllüler imkanı olan herkes arama kurtarma yardım çalışmalarına destek veriyor. İster istemez bazı gecikmeler ve eksiklikler de yaşanabiliyor. Vatandaşımız devletin tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde olduğunu biliyor. Sayıları 100 binlerce ifade edecek kişi çalışmalarda görev aldı. Ülkemizin dört bir yanından her türlü ekip, araç gereç bölgeye yönlendirilmiştir. Şu anda parlamentomuzda OHAL kararına kadar tüm adımları attık ve öyle zannediyorum ki 1 saat içerisinde parlamento kararını verecektir.