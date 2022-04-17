Gaziantep deprem mi oldu? Son depremler! Az önce nerede deprem oldu? 17 Nisan 2022 AFAD ve Kandilli deprem listesi! - Haberler

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Gaziantep deprem mi oldu? Son depremler! Az önce nerede deprem oldu? 17 Nisan 2022 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

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Gaziantep deprem mi oldu? Son depremler! Az önce nerede deprem oldu? 17 Nisan 2022 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre 17 Nisan 2022 günü deprem oldu mu merak ediliyor. Son dakika depremler listesi, AFAD ve Kandilli tarafından güncelleniyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Peki, AFAD ve Kandilli Rasathanesi 17 Nisan 2022 Pazar günü Gaziantep deprem mi oldu? Az önce nerede deprem oldu? İşte, AFAD son depremler listesi ve Kandilli son dakika depremler haberleri…

Gaziantep deprem mi oldu, az önce nerede deprem oldu sorularına yanıt aranıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi 17 Nisan 2022 günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde yaşanan son dakika depremlerini sizler için derledik. İşte, Gaziantep deprem son dakika haberleri.

Son Depremler verileri araştırılan konular arasında yer alıyor. Sallantı hissedilmesinin ardından veya sosyal medyada deprem olup olmadığı konuşulurken araştırmalar yapılıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre Gaziantep şehrine ait son dakika deprem verisi bulunmamaktadır.

TarihÜlkeBüyüklükİlİlçeKöyDiğerEnlemBoylamDerinlikTip
17.04.2022 05:05:41Türkiye2.1---Gokova Korfezi, 5.4336.928027.63906.99ML
17.04.2022 05:03:37Türkiye1.4---Gokova Korfezi, 2.9036.943027.58466.74ML
17.04.2022 04:56:26Türkiye1.5---Gokova Korfezi, 8.1836.899827.63987.00ML
17.04.2022 04:51:21Türkiye1.9---Gokova Korfezi, 5.5736.927127.64017.00ML
17.04.2022 04:11:48Türkiye1.1---Gokova Korfezi, 1.5536.964027.61937.00ML
17.04.2022 04:18:24Türkiye1.3---Kusadasi Korfezi, 4.37.759527.19637.03ML
17.04.2022 04:05:40Türkiye1.0---Gokova Korfezi, 5.5236.928627.65057.00ML
17.04.2022 04:04:41Türkiye1.3---Gokova Korfezi, 8.5336.892027.62317.00ML
17.04.2022 04:01:18Türkiye1.8---Gokova Korfezi, 7.7236.908627.64937.00ML
17.04.2022 03:57:29Türkiye1.4---Kusadasi Korfezi, 5.37.758327.18867.14ML
17.04.2022 03:56:05Türkiye2.3---Kusadasi Korfezi, 2.37.765627.22687.01ML
17.04.2022 03:48:59Türkiye2.2---Kusadasi Korfezi, 3.37.741827.18507.10ML
17.04.2022 02:46:57Türkiye0.9BurdurGölhisar--37.268129.53818.83ML
17.04.2022 02:50:28-2.9---Akdeniz, 22.74 km. K35.985630.312842.27ML
17.04.2022 02:39:07Türkiye1.0MuglaUla--36.993528.40607.00ML
17.04.2022 02:40:00Türkiye1.5---Gokova Korfezi, 3.9936.942827.64716.90ML
17.04.2022 02:27:33Türkiye1.8KirsehirKaman--39.270633.59387.00ML
17.04.2022 02:19:03Türkiye2.0---Gokova Korfezi, 2.6136.943627.605310.09ML
17.04.2022 01:50:19Türkiye3.0---Gokova Korfezi, 2.7636.953127.63907.49ML
17.04.2022 01:44:25-2.4---Ege Denizi, 43.64 km38.560325.82237.04ML
17.04.2022 01:35:22Türkiye2.2BingölMerkez--39.090340.26865.51ML
17.04.2022 01:14:06-2.8---Ege Denizi, 1.63 km.40.336623.94803.39ML
17.04.2022 00:54:05-3.2---Karadeniz, 1.28 km. 41.054839.061810.98ML
17.04.2022 00:31:04-3.1---Ege Denizi, 48.39 km39.320625.539326.01ML

Son 500 depreme kadar bugün ya da dün deprem oldu mu sorusunun cevabını Kandilli Rasathanesi ve AFAD'da bulabilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. 17 Nisan 2022 tarihinde son depremler listesi haberimizde yer alıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel son dakika deprem haberleri vermeye devam ediyor. AFAD verilerine göre 17 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşen depremler listelenmiştir.

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

Gaziantep deprem mi oldu? Son depremler! Az önce nerede deprem oldu? 17 Nisan 2022 AFAD ve Kandilli deprem listesi!

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

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