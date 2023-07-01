Gaziantep deprem oldu mu? sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Gaziantep'de deprem meydana geldi mi merak konusu oldu. Peki, İzmir deprem mi oldu? İzmir kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce İzmir'de deprem mi oldu? İşte detaylar...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ! Vatandaşlar tarafından Gaziantep deprem oldu mu? sorusu merak konusu oldu. Afad ve Kandilli verilerine göre deprem olan bölgeler araştırılmakta. Gaziantep'de meydana gelen depremlerin ardından kullanıcılar sıklıkla yaşadıkları şehirde deprem meydana geldi mi sorusu araştırmakta. Peki, Gaziantep deprem mi oldu? SON DAKİKA! Antep kaç şiddetinde deprem oldu? Az önce Gaziantep deprem mi oldu? Detaylar haberimizde...

GÜNCEL DEPREMLER LİSTESİ!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

GAZİANTEP DEPREM Mİ OLDU?

AFAD'ın verilerine göre Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde 3.5 şiddetinde deprem meydana gelmiştir.