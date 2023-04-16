Gaziantep deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika B depremleri! 16 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi!

AFAD ve Kandilli verilerine göre Gaziantep deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Meydana gelen sarsıntılar, vatandaşların korku ve paniğe kapılmasına neden olabiliyor. Peki, Gaziantep deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Gaziantep depremleri! 16 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Gaziantep deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Gaziantep deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Gaziantep deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Gaziantep depremleri! 16 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi!

GAZİANTEP DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Gaziantep 'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

GAZİANTEP SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL