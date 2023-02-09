AFAD ve Kandilli verilerine göre Gaziantep deprem oldu mu? Sorusu, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından araştırılıyor. Kandilli Rasathanesi Gaziantep deprem ve AFAD Gaziantep'te deprem şiddeti merak ediliyor. Peki, Gaziantep deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Gaziantep depremleri! 8 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

Gaziantep deprem mi oldu? SON DAKİKA! 6 Şubat Gaziantep deprem mi oldu? Az önce Gaziantep'te deprem mi oldu? Kandilli son depremler listesi!

Gaziantep deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Gaziantep deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Gaziantep deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Gaziantep depremleri! 8 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

GAZİANTEP DEPREM Mİ OLDU?

Kandili Rasathanesi tarafından sağlanmakta olan bilgilere göre bugün Gaziantep'da gün içerisinde birçok deprem gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberler i ile vatandaşalar anlık deprem haberler i veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

GAZİANTEP SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCEL- ANLIK