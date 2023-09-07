Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Nizipli Kadınlara Ücretsiz Feribot Turu Düzenledi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Nizipli kadınlar için ücretsiz feribot turu düzenledi. Kadınlar, Belkıs İskelesi'ndeki feribotlarla Fırat yolculuğu yaparak bölgedeki tarihi değerleri ve doğa güzelliklerini keşfetme fırsatı buldular.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Nizipli kadınlar için ücretsiz feribot turu düzenledi.

Nizip Belediyesi iş birliğiyle organize edilen etkinlik kapsamında belediye binası önünden hareket eden araçlarla alınan kadınlar, Belkıs İskelesindeki feribotlarla Fırat yolculuğu yaptı.

Canlı müzik, çocuk etkinlikleri ve yarışmaların yapıldığı turlara çocukları ile katılan kadınlar, Fırat'ın eşsiz manzarası eşliğinde bölgedeki tarihi değerleri ve doğa güzelliklerini görme fırsatı buldular.

Verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getiren kadınlar, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'ya teşekkür ettiler.

Nizip Belediye Başkanı Sarı ise düzenlenen turlara katılmak isteyenlerin www.feribot.nizip.bel.tr linkinden başvuru yapılabileceklerini ve turların devam edeceğini kaydetti.