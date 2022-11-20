Basketbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmalardan bir tanesi olan Gaziantep Basket - Beşiktaş maçının yaklaşması ile birlikte birçok kişi Gaziantep Basket - Beşiktaş maçı ne zaman? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Gaziantep Basket - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusu oldu. Peki, Gaziantep Basket - Beşiktaş maçı ne zaman? Gaziantep Basket - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta? şifreli mi?

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GAZİANTEP BASKET - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen Gaziantep Basket - Beşiktaş maçı 20 Kasım Pazar günü Gaziantep'da, Karataş Şahinbey Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

GAZİANTEP BASKET - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

20 Kasım Pazar günü gerçekleştirilecek olan Gaziantep Basket - Beşiktaş karşılaşması saat 13:00'da Bein Sports 5 kanalından canlı yayınlanacak ve Bein Sports 5 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.