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Gaziantep az önce deprem mi oldu? Son Dakika! AFAD, Kandilli az önce Gaziantep'da deprem mi oldu?

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Gaziantep az önce deprem mi oldu? Son Dakika! AFAD, Kandilli az önce Gaziantep'da deprem mi oldu?

AFAD ve Kandilli verilerine göre Gaziantep deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, Gaziantep deprem mi oldu? Bugün Gaziantep merkezli deprem oldu mu? Gaziantep yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi!

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Bugün Gaziantep merkezli deprem oldu mu? Kandilli Rasathanesi Gaziantep deprem ve AFAD Ankara'da deprem şiddeti merak ediliyor. Peki Gaziantep deprem kaç şiddetinde oldu? Gaziantep yakınlarında deprem bilgisi için AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri!

GAZİANTEP MERKEZLİ DEPREM Mİ OLDU?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşlar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor.

İşte son depremler listesi:

Gaziantep az önce deprem mi oldu? Son Dakika! AFAD, Kandilli az önce Gaziantep'da deprem mi oldu?

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Gaziantep Gündem Yaşam Haberler Son Dakika

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