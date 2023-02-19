AFAD Deprem ve Risk Azaltma Müdürü Orhan Tatar, basın toplantısı düzenledi ve Gaziantep artçı sarsıntılar devam edecek mi? Gibi merak edilmekte olan birçok soru yanıt buldu. Gün içerisinde meydana gelen nedeniyle Gaziantep artçı sarsıntılar devam edecek mi? Sorusu gündemdeydi. Peki, Gaziantep artçı sarsıntılar devam edecek mi? Gaziantep artçı sarsıntılar ne zaman bitecek? AFAD uyardı!

Afad Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 14. gününde açıklama yaptı. Böylece başta deprem bölgesinde yaşamakta olan vatandaşlar tarafından merak edilen Gaziantep artçı sarsıntılar devam edecek mi? Sorusu ve Deprem bölgesinde Gaziantep artçı sarsıntılar devam edecek mi? Sorusu yanıt buldu. Peki, Gaziantep artçı sarsıntılar devam edecek mi? Gaziantep artçı sarsıntılar ne zaman bitecek? AFAD uyardı!

GAZİANTEP ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDECEK Mİ?

Artçı sayısını açıklayan Tatar, "Artçı sarsıntı 6 bin 40'a ulaştı. 4-5 arası 436, 5-6 arası artçı sarsıntı sayısı 40 olarak ölçüldü. Bir de 6,6 büyüklüğünde sarsıntı var. Artçı sarsıntılar bir süre daha devam edecek. Hasarlı binalardan uzak durulmalı." Dedi.

"İKİNCİL AFETLER DE OLUŞABİLİYOR"

Tatar açıklamalarına şöyle devam etti: "Bu yaşadığımız her iki deprem sonucunda Doğu Anadolu fay zonunun 5 ayrı segmenti kırıldı. Deprem sırasında bu deprem gece meydana geldiğinde şimşek çakmasına benzer ışık kütlesinin oluştuğunu görürsünüz. Bu son derece olağan görüntülerdir. Bu depremin etkilediği alan 10 ilin dışında da belli bir ölçüde hasar yaptığını biliyoruz. Bu depremler sırasında ikincil afetler de oluşabiliyor. Değişik bölgelerde bir takım heyelanların, kaya düşmelerinin olduğunu biliyoruz. Ancak şu ana kadar yerleşim yerlerini doğrudan tehdit eden bir tehlike olmadığını biliyoruz.