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Gaziantep- Adana yolu açık mı? Gaziantep- Osmaniye yolu açık mı?

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Gaziantep- Adana yolu açık mı ve Gaziantep- Osmaniye yolu açık mı soruları merak ediliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne göre, Gaziantep- Adana yolu açık mı? Gaziantep- Osmaniye yolu açık mı? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Gaziantep- Adana yolu açık mı? Gaziantep- Osmaniye yolu açık mı?

TAG Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep arası deprem nedeniyle ulaşıma kapatıldıTAG Otoyolu'nun Osmaniye-Gaziantep arası deprem nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Karayolları Genel Müdürlüğü, Gaziantep- Adana yolu açık mı? Gaziantep- Osmaniye yolu açık mı? sorularına yanıt verdi. Gaziantep- Adana yolu açık mı? Gaziantep- Osmaniye yolu açık mı? merak ediliyor. Gaziantep- Adana yolu açık mı? Gaziantep- Osmaniye yolu açık mı? Detaylar haberimizdedir…

GAZİANTEP- OSMANİYE YOLU AÇIK MI?

Karayolları Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından "Otoyolu Osmaniye - Gaziantep Batı Kavşağı arası deprem sebebiyle otoyol gövdesinde oluşan hasardan dolayı ulaşıma kapatılmıştır. Trafik, D - 400 Devlet Yolu'na yönlendirilmiştir." paylaşımında bulundu.

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK YOLLAR İÇİN TIKLAYINIZ

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Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Karayolları Genel Müdürlüğü Gaziantep Osmaniye Gündem Güncel Haberler

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