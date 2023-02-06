Gaziantep- Adana yolu açık mı? Gaziantep- Osmaniye yolu açık mı?

Gaziantep- Adana yolu açık mı ve Gaziantep- Osmaniye yolu açık mı soruları merak ediliyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne göre, Gaziantep- Adana yolu açık mı? Gaziantep- Osmaniye yolu açık mı? sorularına yanıt aranıyor. Peki, Gaziantep- Adana yolu açık mı? Gaziantep- Osmaniye yolu açık mı?