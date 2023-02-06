Gaziantep- Adana yolu açık mı? Gaziantep- Osmaniye yolu açık mı?
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GAZİANTEP- OSMANİYE YOLU AÇIK MI?
Karayolları Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından "Otoyolu Osmaniye - Gaziantep Batı Kavşağı arası deprem sebebiyle otoyol gövdesinde oluşan hasardan dolayı ulaşıma kapatılmıştır. Trafik, D - 400 Devlet Yolu'na yönlendirilmiştir." paylaşımında bulundu.
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???? #TAG Otoyolu Osmaniye - #Gaziantep Batı Kavşağı arası deprem sebebiyle otoyol gövdesinde oluşan hasardan dolayı ulaşıma kapatılmıştır.— Karayolları Genel Müdürlüğü (@KarayollariGM) February 6, 2023
Trafik, D - 400 Devlet Yolu'na yönlendirilmiştir. #KarayollarındaSonDurum