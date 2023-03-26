En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltilmesinin ardından bir hamle de gazi maaşları için geldi. Peki, Gazi maaşlarına zam mı geldi? Gazi maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Gazi maaşına zam!

Gazi maaşı ne kadar? En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltilmesinin ardından bir hamle de gazi maaşları için geldi. Peki, Gazi maaşlarına zam mı geldi? Gazi maaşı ne kadar oldu, kaç TL? Gazi maaşına zam haberimizde...

GAZİ MAAŞLARINA ZAM MI GELDİ?

En düşük emekli maaşının 7 bin 500 liraya yükseltilmesinin ardından bir hamle de gazi maaşları için geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle Gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz" dedi.

MÜJDEYİ BAKAN BİLGİN VERDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin verdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Bilgin, "Meclis'e sunduğumuz çalışmayla; Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle Gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Devlettir ve vatana fedakarca hizmet etmiş Gazilerimizin yanındadır." dedi.