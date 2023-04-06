Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, gazi aylıklarının yeni rakamlarına dair açıklamalarda bulundu. Bu nedenle birçok vatandaş tarafından Gazi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Sorusu internet üzerinde araştırılmaya başlandı. Peki, Gazi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Gazi maaşlarına ne kadar zam yapıldı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 26 Mart Pazar günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Gazi maaşlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Böylece vatandaşlar tarafından merak edilmekte olan Gazi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Sorusu yanıt buldu. Peki, Gazi maaşları ne kadar, kaç TL oldu? Gazi maaşlarına ne kadar zam yapıldı? İşte detaylar....

GAZİ MAAŞLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Bakan Bilgin, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı: "Meclise sunduğumuz çalışmayla; Gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz. Düzenlememizle Gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz."

Bakanlıktan bugün yapılan açıklamayla gazi aylıklarının 2023 itibarıyla 8506 liraya yükseltilen asgari ücret seviyesine çıkarıldığı duyuruldu. Öte yandan güvenlik korucularının emekli maaşlarının ise 7500 liraya çıkarıldığı ifade edildi.