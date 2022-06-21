Gazi Koşusu'na katılacak atlar 2022: Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta? 96. Gazi Koşusu atları isimleri ne? Gazi Koşusu kayıtları!

Gazi koşusuna katılacak atlar 2022: Gazi Mustafa Kemal Atatürk adına 1927 yılından itibaren düzenlenen ve bu yıl 96'ncısı gerçekleştirilecek Gazi Koşusu öncesi heyecanlı bir hazırlık süreci yaşanıyor. 2022 Gazi Koşusunda koşacak atlar hangileri? Peki, Gazi Koşusuna katılacak atlar merak ediliyordu. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta? Gazi Koşusu kayıtları! İşte Gazi Koşusu'na katılacak atlar 2022!

GAZİ KOŞUSU'NA KATILACAK ATLAR 2022

96. Gazi Koşusu'na 22 safkanın kaydı yapılırken, bunlardan 19'u erkek, 3'ü de dişi taylardan oluştu. Yarışlarda boy gösterecek atların isimleri şöyle:

"Age of Fire, Anadolu Gururu, Baba Şahin, Bold Sea Rover, Bright Hope, Cafer Bey, Captain Fantastic, Cheeky Son, Çakırlar, Dollar Man, Final Dance, Hardmet, Maximus Boy, Mystic Power, Rage of the Wind, Royal Baby, Sigoş, Zala Bey, Zorro, Karakraliçe, Mucize Kız, Secret Power"

GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN?

Ali Muhiddin Hacıbekir'in "Neriman" isimli kısrağı tarafından kazanılan 1927 yılındaki ilk Gazi Koşusu ile başlayan ve kesintisiz devam eden yarış, "Türk at yarışçılığının derbisi" olarak ifade ediliyor.

Üç yaşlı safkan İngiliz taylarının yarış hayatlarında sadece bir kez koşabildikleri, çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşu, 26 Haziran Pazar günü yapılacak. Büyük yarışa günler kala atçılık camiasında heyecan giderek artıyor.

Günün saat 04.00'te başladığı Veliefendi Hipodromu'nda seyisler, antrenörler ve jokeyler hummalı bir çalışma gerçekleştiriyor. Gezinti ve koşuyla antrenman yapan atlar, temizlik ile bakımlarının ardından dinlenmeye alınıyor.

Türkiye Jokey Kulübünün (TJK) sunduğu geniş imkanlar çerçevesinde konforlu ahırlarında 24 saat boyunca özenle bakılan, özel yemlerle beslenen safkan yarış atları, sahipleri ile yarışseverlerin yüzlerini güldürmek için piste çıkacağı zamanı bekliyor.

ATCILIK CAMİASINI HEYECAN SARDI

Bu yıl 96'ncısı yapılacak Gazi Koşusu'nun heyecanının başladığı hipodromda unutulmaz jokeylerden Süleyman Akdı, TJK Denetim Kurulu Başkanı, at sahibi ve yetiştirici Armağan Turhan ile eski jokey Gökhan Gül, derbiyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de Gazi Koşusu ve Cumhurbaşkanlığı Koşusu dahil olmak üzere birçok önemli yarışı kazanan "İmparator" lakaplı Süleyman Akdı, derbinin büyük bir mücadeleye sahne olacağını aktararak, "Bu sene çok büyük bir atmosfer var. Çok denk atlar düştü. 6-7 tane birbirine çok yakın at var. Zorlu bir yarış olacak. Favoriler var ama sürpriz olma ihtimali de çok yüksek. Güzel bir yarış olacağına inanıyorum. Enteresan atlar var. Favori atlardan bahsediyoruz ama başka at da birinci gelebilir. Gazi Koşusu'nda daha önce çok sürpriz yaşandı. Bu sene de olabilir. Bütün atların ayakları düz bassın, kazasız bir yarış olsun. Herkese iyi şanslar." diye konuştu.

Son 2 senede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle seyircisiz yapılan koşuya bu yıl vatandaşların büyük ilgi göstereceğini dile getiren Akdı, "Bu sene olağanüstü bir kalabalık olacak. Geçtiğimiz haftalarda tribünler ve piknik alanı ailelerce dolduruluyor. Gazi Koşusu'na yoğun bir ilgi olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Dünya at yarışçılığının önde gelen jokeylerinden İtalyan Frankie Dettori'nin de Gazi Koşusu'nda at bineceğini aktaran Akdı, "Frankie Dettori, dünyanın en iyi jokeylerinden biri. Bu gelişi ilk değil. Daha önce 3-4 kez Gazi Koşusu'na katıldı. Henüz bu kariyere ulaşmadan 19 yaşındayken derbide ata bindi. Türkleri de çok seviyor. Büyük jokeyliğinin dışında sempatik de bir kişiliği var. Biz de onu çok seviyoruz. Yarışa renk katacak." değerlendirmesinde bulundu.

Süleyman Akdı, son 7 Gazi Koşusu'nu kazanan jokey Ahmet Çelik'in başarısıyla ilgili, "Ahmet Çelik'in 7'de 7 yapması olağanüstü bir şey. Dünyada derbi niteliğindeki koşularda böyle bir başarı yok. Bu inanılmaz bir şey. Bu sene bineceği at da favorilerden bir tanesi ve 8'de 8 de yapabilir. Bir daha böyle bir başarının yakalanabileceğine inanmıyorum. Bence imkansız." diyerek sözlerini tamamladı.

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