Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Güneyşehir 2. Etap'ta inşa edilen Gazi Konut'un kura çekilişi sonuçları bekleniyor. 30 Eylül Cumartesi günü gerçekleştirilen kura çekiminin ardından vatandaşlar, isim listesini merakla bekliyor. Peki, Gazi Konut kura sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır? GBB Gazi Konut, Güneyşehir 2 etap kura sonuçları yedek ve asiller!

Gazi Konut kura sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır? GBB Gazi Konut, Güneyşehir 2 etap kura sonuçları yedek ve asiller!

En az 1 yıl boyunca Gaziantep il sınırlarında ikamet eden kişilerin başvurabildiği Gazi Konut kura çekilişi sonucunda konut kazananlar, bu konutları yalnızca kendileri kullanabilirler; başkalarına devredilemez. Aksi takdirde, konutların satış girişimleri sonlandırılır ve konutlar geri iade edilir. Peki, Gazi Konut kura sonuçları açıklandı mı, nereden bakılır? GBB Gazi Konut, Güneyşehir 2 etap kura sonuçları yedek ve asiller! İşte detaylar…

GAZİ KONUT KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NEREDEN BAKILIR?

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Gazi Konut'un Güneyşehir 2. Etaptaki 1000 konutunun kuraları çekildi. Kura çekim sonuçları, asil ve yedek isim listesinin Gazi Konut resmi internet sitesi üzerinden yayımlanması bekleniyor.

GBB GAZİ KONUT, GÜNEYŞEHİR 2 ETAP KURA SONUÇLARI YEDEK VE ASİLLER LİSTESİ

Gazi Konut kura sonuçları isim listesinin bugün erişime açılması bekleniyor. Kura sonucunda asil ve yedek listede ismi olmayan başvuru sahiplerinin başvuru bedelleri ödeme yaptıkları kartlara 30.10.2023 tarihinden başlanılarak iade edilecek.