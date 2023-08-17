Gazikonut İnşaat Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. tarafından 14.000 (on dört bin) Konut Projesi Kapsamında üretilecek olan 1.000 (bin) Adet konut satışa sunulacak. Peki Gazikonut İnşaat Sanayi Taahhüt ve Ticaret A.Ş. tarafından 14.000 (on dört bin) Konut Projesi takip ediliyor. Gazi konut çekilişi ne zaman yapılacak? Gazi konut çekiliş hangi kanalda?

Güneyşehir 2. Etap Konut Projesi kapsamında yapılacak olan 2+1 konut 513 adet, 3+1 konut 487 adet yapıları için kura sonuçları bekleniyor. Peki, Gazi Konut Kura sonuçları açıklandı mı? Gazi konut çekilişi ne zaman yapılacak? Gazi konut çekiliş hangi kanalda? İşte, detaylar...

GAZİ KONUT PROJESİ HAKKINDA

Proje Adı: Güneyşehir 2. Etap Konut Projesi

Satışa Sunulan Konut Sayısı: 2+1 konut 513 adet, 3+1 konut 487 adet

Satış Yöntemi: Kuralı Satış

Başvuru Tarihleri: 10 Mayıs 2023 – 16 Haziran 2023

Başvuru Yapılacak Yeri : Gazi Konut A.Ş. satış ofisi ve web sitesi üzerinden alınacaktır.

Başvuru alınacak konut tipleri: 2+1, 3+1

Başvuru Bedeli : 1.000,00 TL (bin Türk lirası)

KURA ÇEKİMİ NASIL YAPILIYOR

1. Proje kapsamında satışa sunulan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde, başvuruda bulunanlar ve noter huzurunda "Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası" çekim işlemleri gerçekleştirilecektir. Konut sayısından daha az başvuru olduğu takdirde "Konut Alma Hakkı ve Belirleme Kurası" çekilmeyerek, İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından başvuru sırası esas alınarak konut seçimleri yapılacaktır.

2. Kuranın çekileceği yer ve saat idarenin web sayfasında (www.gazikonut.com) duyurulacaktır.

3. Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra2+1 tipi konut için 102 adet, 3+1 konut için 97 adet yedek hak sahibi belirlenecek, sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinden kalan konutlar için, İdarece ilan edilecek sözleşme imzalama programı çerçevesinde, kura çekiminde belirlenen sıraya göre yedek hak sahiplerine Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalatılacaktır.

4. Kura sonucukonut satın alma hakkı kazananlar, sözleşmeimzalama aşamasında kendi aralarında becayiş (konut değişikliği) yapabileceklerdir.

5. Kura sonucunda; konut satın alma hakkı elde edemeyenlerin başvuru bedelleri noter tasdik tarihinden itibaren 30 güniçerisinde tahsil edilen kredi kartına iade edilecek , asil hak sahipleri olup ta sözleşme yapılamayanlar ve yedek hak sahiplerinin başvuru bedellerinin iadesi ilan yolu ile bildirilecektir.

6. Konutların teslim süresi, ayrıca ilan yolu ile bildirilecektir.

7. Daireler tüm hak sahiplerine Noter sözleşmesi imzalandıktan itibaren 24 (yirmi dört) ay ile 36 (otuz altı) ay arasında teslim edilecektir.

GAZİ KONUT KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Kura ve sözleşme tarihleri Gazi Konut A.Ş. tarafından İlan yoluyla duyurulacaktır. Henüz kura sonuçları açıklanmadı ve kura bilgilerini ilişkin detaylar paylaşılmadı.