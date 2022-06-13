Gazi Erçel kimdir? Gazi Erçel neden öldü?

Karaciğer rahatsızlığı bulunan ve geçen haftalarda Coıvid-19'a yakalanan eski Merkez Bankası başkanlarından Gazi Erçel yaşamını yitirdi. Gazi Erçel neden öldü? Gazi Erçel kimdir?

GAZİ ERÇEL KİMDİR?

Doğum tarihi: 20 Şubat 1945

77yaşında

Çanakkale

1967 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat bölümünü bitirdi. 1976 yılında Vanderbilt Üniversitesi'nde master yaptı. Bankalar Yeminli Murakıpılığı, Hazine Genel Müdür Yardımcılığı, IMF İcra Direktör Yardımcısı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Hazine Genel Müdürlüğü, Yaşar Holding'te Yönetim Kurulu Üyeliği, Tütünbank Murahhas Üyeliği ve Yaşar Grubunun çeşitli kuruluşlarında Yönetim Kurulu Üyeliği, Tütünbank Genel Müdürlüğü yaptı. 1996 yılında Merkez Bankası Başkanlığı'na getirildi. 2001 yılı Şubat ayında çıkan anayasa kitapçığı krizi'nin yol açtığı 2001 Türkiye ekonomik krizinde 1 Mart 2001 tarihinde görevinden istifa etti. Halen İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak ders verdi.

Edinilen bilgiye göre; uzun süredir karaciğer rahatsızlığı yaşayan Gazi Erçel, yakalandığı Covid-19 nedeniyle evinde tedavi görüyordu. Rahatsızlığı artınca önceki gün Koç Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Erçel, dün gece yarısı hayatını kaybetti.

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