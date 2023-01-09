Gazeteciler Günü ne zaman? En güzel Gazeteciler Günü sözleri ve mesajları!
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Günümüzde basın özgürlüğü konusunda en zor günlerini yaşayan Türkiye'de gazetecilerin 63 yılı aşkın süredir var olan Çalışan Gazeteciler Günü kutlanıyor. Basın mensupları için özel bir gün olan Çalışan Gazeteciler günü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Gazeteciler Günü ne zaman? Çalışan Gazeteciler günün nasıl ortaya çıktı? En güzel Gazeteciler Günü sözleri ve mesajları! İşte konu hakkında tüm merak edilenler...
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, 1961 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan kanunun ardından ve yalnızca Türkiye'de kutlanan özel günlerden biridir. Peki, Gazeteciler Günü ne zaman? Çalışan Gazeteciler günün nasıl ortaya çıktı? En güzel Gazeteciler Günü sözleri ve mesajları! Detaylar haberimizde...
İstanbul Gazeteciler Sendikası, 10 Ocak'ta basın çalışanlarına bazı haklar ve yasal güvence sağlayan kanunun çıkışı üzerine gerçekleşen medya patronlarının boykotu karşısında basın çalışanlarının elde ettikleri başarıya sahip çıkmak ve üyelerine moral vermek için 10 Ocak 1962'yi Çalışan Gazeteciler Bayramı olarak kutlama kararı aldı ve Park Otel'de bir tören düzenledi.
2012 sayılı yasanın uygulamadaki etkinisin azalması, çalışan gazetecilerin sorunlarının ağırlaşmasına paralel olarak zamanla kutlamaların ilk yıllardaki canlılığı azaldı. Türkiye'de 1971 yılındaki askeri müdahaleden sonra gazetecilerin bazı haklarının geri alınması üzerine kutlama gününün adı, "10 Ocak Çalışan gazeteciler günü" olarak değiştirildi,
Çalışan gazeteciler günü, gazetecilik mesleğini icra edenleri onurlandırmak için 1961'den beri 10 Ocak günü düzenlenen Türkiye'ye özgü bir kutlama gündür.
1961-1971 arasında "Çalışan gazeteciler bayramı" adıyla kutlanmış; 1971 yılındaki askeri müdahaleden sonra ülkede gazetecilerin bazı haklarının geri alınması üzerine kutlama gününün adı,"10 Ocak Çalışan gazeteciler günü" olarak değiştirilmiştir.
- Basın yayın organları içerisinde çalışan muhabirinden, sayfa editörüne, yazarlarından, matbaasında çalışan tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, hayatlarında sağlık ve başarılar dilerim.
- Tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Dünya Gazeteciler Gününü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum.
- Tüm basın emekçilerinin "Çalışan Gazeteciler Günü"nü kutlarım.
- Haber peşinde koşan, doğru haberin aktarılması için gece gündüz demeden emek veren tüm gazetecilerin "10 Ocak Gazeteciler Gününü" kutlarım.
- Doğru bilginin aktarılması ve halkın menfaatinin korunması ilkesinden ayrılmayan tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun.
- Kamuoyunun aydınlatılması ve bilgilendirilmesi doğrultusunda, her şartta görevleri peşinde koşan, gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden tüm gazetecilerin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum.
- Toplumsal bilinci ve kamu yararını gözeterek emek veren, fedakârca çalışarak gelişmeleri halkımızla paylaşma yolunda emek harcayan tüm basın mensuplarımızın Gününü kutluyor, meslek hayatlarında başarılar diliyorum.
- Milletin gerçek ses ve iradesinin doğduğu yer olan cumhuriyetin etrafında çelikten bir kale oluşturacak olan' yazılı ve görsel basın çalışanlarımıza işlerinde kolaylıklar diliyorum."(M. Kemal Atatürk) 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun.
- Vatanını, milletini seven tüm basın mensuplarının günü kutlu olsun.