Gazeteciler Günü ne zaman? En güzel Gazeteciler Günü sözleri ve mesajları!

Günümüzde basın özgürlüğü konusunda en zor günlerini yaşayan Türkiye'de gazetecilerin 63 yılı aşkın süredir var olan Çalışan Gazeteciler Günü kutlanıyor. Basın mensupları için özel bir gün olan Çalışan Gazeteciler günü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Gazeteciler Günü ne zaman? Çalışan Gazeteciler günün nasıl ortaya çıktı? En güzel Gazeteciler Günü sözleri ve mesajları! İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, 1961 yılında Resmi Gazete'de yayımlanan kanunun ardından ve yalnızca Türkiye'de kutlanan özel günlerden biridir. Peki, Gazeteciler Günü ne zaman? Çalışan Gazeteciler günün nasıl ortaya çıktı? En güzel Gazeteciler Günü sözleri ve mesajları! Detaylar haberimizde...

ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

İstanbul Gazeteciler Sendikası, 10 Ocak'ta basın çalışanlarına bazı haklar ve yasal güvence sağlayan kanunun çıkışı üzerine gerçekleşen medya patronlarının boykotu karşısında basın çalışanlarının elde ettikleri başarıya sahip çıkmak ve üyelerine moral vermek için 10 Ocak 1962'yi Çalışan Gazeteciler Bayramı olarak kutlama kararı aldı ve Park Otel'de bir tören düzenledi.

2012 sayılı yasanın uygulamadaki etkinisin azalması, çalışan gazetecilerin sorunlarının ağırlaşmasına paralel olarak zamanla kutlamaların ilk yıllardaki canlılığı azaldı. Türkiye'de 1971 yılındaki askeri müdahaleden sonra gazetecilerin bazı haklarının geri alınması üzerine kutlama gününün adı, "10 Ocak Çalışan gazeteciler günü" olarak değiştirildi,

GAZETECİLER GÜÜ NE ZAMAN?

Çalışan gazeteciler günü, gazetecilik mesleğini icra edenleri onurlandırmak için 1961'den beri 10 Ocak günü düzenlenen Türkiye'ye özgü bir kutlama gündür.

1961-1971 arasında "Çalışan gazeteciler bayramı" adıyla kutlanmış; 1971 yılındaki askeri müdahaleden sonra ülkede gazetecilerin bazı haklarının geri alınması üzerine kutlama gününün adı,"10 Ocak Çalışan gazeteciler günü" olarak değiştirilmiştir.

EN GÜZEL GAZETECİLER GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI!