"Tolga Şardan nereli, kaç yaşında, gözaltına mı alındı?" Araştırılıyor. T24 gazetesi yazarı Tolga Şardan, "MİT'in Başkanlığa sunduğu 'yargı raporu'nda hangi bilgiler bulunuyor?" başlıklı yazısı nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen başlatılan bir soruşturma sonucu gözaltına alındı. Peki, Gazeteci Tolga Şardan kimdir, neden tutuklandı? İşte detaylar…

GAZETECİ TOLGA ŞARDAN kimdir, neden tutuklandı? Tolga Şardan nereli, kaç yaşında, gözaltına mı alındı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulan ve yargıdaki yolsuzluk iddiaları konusunda tespitler içeren MİT raporuna ilişkin yazı, T24'te dün yayımlanmıştı. Peki, Gazeteci Tolga Şardan kimdir, neden tutuklandı? Tolga Şardan nereli, kaç yaşında, gözaltına mı alındı?

GAZETECİ TOLGA ŞARDAN KİMDİR, NEDEN TUTUKLANDI?

T24 gazetesi yazarı ve gazeteci Tolga Şardan, "MİT'in Cumhurbaşkanlığı'na sunduğu 'yargı raporu'nda neler yer alıyor?" başlıklı yazısı nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma sonucu gözaltına alındı. Ankara Adliyesi'nde Sulh Ceza Hakimliği'nde SEGBİS üzerinden savcılık ifadesi alındıktan sonra, Şardan tutuklama talebiyle sulh ceza mahkemesine sevk edildi. Hakimlik sorgusu sonrası, Şardan tutuklandı.

T24'te dün yayımlanan yazı, MİT raporu ile ilgili bilgileri içeriyordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yazının içeriğinde Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi uyarınca "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçunun unsurlarını taşıdığını değerlendirerek soruşturma başlattı. Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi, halk arasında korku, endişe veya panik yaratma amacıyla gerçeğe aykırı bilgileri kamuoyuyla paylaşan kişileri bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırır.

TOLGA ŞARDAN NERELİ, KAÇ YAŞINDA, GÖZALTINA MI ALINDI?

Tolga Şardan 1968'de Ankara'da doğdu. 1988'de Ankara Rüzgârlı Sokak'ta Ulus gazetesinde mesleğe adım attı. 1989'da Milliyet gazetesine geçen Şardan, 2015'te gazetenin Ankara temsilci yardımcısı oldu. Meslek hayatı boyunca Türkiye'yi yakından ilgilendiren pek çok olayı ve süreci takip etti.Kariyerinin neredeyse tamamı güvenlik ve yargı alanında geçen Şardan, 2013-2018 yılları arasında Milliyet gazetesinde "Büyüteç" adlı köşeyi yazdı. Halen HalkTV'ye ait internet sitesinde günlük yazılar kaleme alan Şardan, haberleriyle Abdi İpekçi, Çetin Emeç ve Muammer Yaşar Bostancı adına verilen ödüllerin yanı sıra, meslek örgütleri ÇGD ve TSYD tarafından da ödüle layık görüldü. Şardan, kitabı hazırlama amacını, "gelecek kuşaklara sağlam ve kıymetli miras bırakma" olarak açıklıyor.