Gazeteci Semra Demirelli kimdir, öldürüldü mü? Semra Demirelli kim öldürdü, olayı nedir?

Semra Demirelli kim öldürdü, olayı nedir ve Gazeteci Semra Demirelli kimdir sorularına yanıt aranıyor. Elazığ'da gerçekleşen olay Vahap Selim Çetin, yerel bir televizyon kanalında ana haber muhabiri olarak çalışan sevgilisi Semra Demirelli'yi ensesinden vurarak ağır yaraladıktan sonra, aynı silahla intihara teşebbüs etti. Semra Demirelli kimdir, öldürüldü mü? Detaylar haberimizdedir…

SEMRA DEMİRELLİ ÖLDÜ MÜ?

Elazığ'ın merkez Abdullahpaşa Mahallesi 263. Sokak'ta meydana gelen olayda Vahap Selim Çetin, Kanal Fırat'ta Ana Haber Muhabiri olarak görev yapan kız arkadaşı Semra Demirelli'yi annesinin de evde bulunduğu sırada silahla vurdu.

SEMRA DEMİRELLİ KİMDİR?

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ensesine kurşun isabet eden Semra D., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Semra D'nin hayati tehlikesi devam ediyor.

SEMRA DEMİRELLİ OLAYI NEDİR?

Olayın ardından kaçan Vahap Ç. ise Elazığ Bingöl karayolu Akçakiraz bölgesinde intihar girişiminde bulundu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Vahap Ç., ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Vahap Ç. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.