Gazeteci Sedef Kabaş kaç habere konu oldu? Sedef Kabaş hayatı ve biyografisi!

2022'nin nabzını tutan insansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre, en fazla habere konu olan kişileri raporladı. Bu yıl 5,512 haber kaynağında 87,893 adet haber yapılan Sedef Kabaş, toplamda 149,498,691 okunma sayısı ile listenin önemli isimleri arasında yer aldı. Peki, Gazeteci Sedef Kabaş kimdir? İşte, Sedef Kabaş hayatı ve biyografisi

İnsansız haber analiz ve raporlama sistemi Habermetre'nin 2022 değerlendirme raporunda Sedef Kabaş, 2022'nin hakkında en fazla haber yapılan ve en çok okunmaya sahip olan kişileri arasında yer aldı. Vatandaşların da hakkında araştırma yaptığı Sedef Kabaş hakkında 5,512 haber kaynağında 87,893 adet haber yer alırken 2022'de toplam 149,498,691 ziyaretçiye ulaştı. Meraklı soruların odağı haline gelen Sedef Kabaş hakkında merak edilen diğer soruların yanıtları haberimizde yer alıyor.

SEDEF KABAŞ KİMDİR?

Sedef Kabaş Yirmibeşoğlu (d. 8 Aralık 1968; Londra), Türk gazeteci, haber sunucusu, televizyon programcısı, iletişim ve siyaset bilimci, eğitmen ve danışmandır.

1997 yılından itibaren çeşitli televizyon kanallarında hazırlayıp sunduğu haber programlarında yaptığı söyleşiler ile tanınır. Türkiye'de siyaset, ekonomi, medya, akademi, sanat ve spor alanından tanınmış isimler ile 1500'den fazla röportaj yapmıştır. Sedef Kabaş, 8 Aralık 1968'de Mualla ve Mehmet Kabaş çiftinin kızı olarak Londra'da doğdu. Lise öğrenimini Özel Dost Lisesi'nde tamamladıktan sonra yükseköğrenimini 1992'de Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı ve Fulbright Bursu alarak ABD'ye gitti. Boston Üniversitesi'nde Televizyon Haberciliği üzerine yüksek lisans yaptı. Meslek yaşamına 1992'de kurucu ekibinde yer aldığı Power FM radyosunda başladı. Power FM'de haber bültenlerini hazırlayıp sundu. 1995-1997 yılları arasında Atlanta'da CNN International'da gazeteci olarak çalıştı. Bu görevi sırasında Ortadoğu, Avrupa ve Balkanlar ile ilgili haberler hazırlayan Kabaş, bu kurumda çalışan ilk Türk gazeteci idi. 1997 yılından itibaren Türkiye'de NTV, ATV, TV 8, SKY kanallarında televizyon programları hazırladı. "Almanya'da Türk Döneri" başlıklı haber ile Atlanta'da CNN Dünya Raporu Konferansı çerçevesinde dağıtılan "En İyi Haber Ödülü"'ne değer görüldü.

1990'larda sunduğu Portreler programında birçok alanda ünlü konuk ağırladı. Programında ağırladığı konukların bazıları: Cem Karaca, Ahmet Kaya, Recep Yazıcıoğlu, Gazanfer Özcan, Cüneyt Arkın, Tarkan, Sakıp Sabancı, Hulki Aktunç, Üzeyir Garih, Hayrettin Karaca, Avni Arbaş, Mümtaz Soysal ve Uğur Dündar'dır. Portreler" programıyla 1999 Diyalog En Başarılı Sunucu Ödülü'ne değer görüldü.