Gazeteci Rauf Tamer kimdir, kaç yaşında, nereli, ölüm sebebi nedir? Rauf Tamer çalıştığı kurumlar ve gazeteler hangileri?

"Gazeteci Rauf Tamer kimdir, kaç yaşında, nereli, ölüm sebebi nedir?" araştırılıyor. Gazeteci ve yazar Rauf Tamer, 86 yaşında yaşamını yitirdi. Evinde geçirdiği kalp krizi sonucu İstanbul Ulus'taki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan Tamer, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Peki, Rauf Tamer çalıştığı kurumlar ve gazeteler hangileri? İşte detaylar…

GAZETECİ RAUF TAMER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, ÖLÜM SEBEBİ NEDİR?

1937 yılında Sivas'ta doğan Rauf Tamer, eğitim hayatına Bursa Erkek Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde devam etti. Gazetecilik kariyerine 1959'da Cumhuriyet Gazetesi'nde spor muhabiri olarak başladı. Daha sonra Ekspres, Tasvir, Yeni İstanbul, Halka, Olaylara Tercüman, Hürriyet, Sabah, Star, Dünden Bugüne Tercüman ve Bugün gibi birçok önemli gazetede görev aldı. 1968'den itibaren Tercüman gazetesinde "Sözün Kısası" adlı köşesinde yazılarına devam etti ve yazılarından derlediği kitaplar yayımladı. 2000 yılında adı bir dava sürecine karışınca Sabah gazetesinden ayrıldı. Son yıllarda ise Posta Gazetesi'nde yazmaktaydı. Gazeteci Rauf Tamer, yaşadığı rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırıldı ve maalesef 86 yaşında hayatını kaybetti. Tamer, evli ve bir çocuk babasıydı.

RAUF TAMER ÇALIŞTIĞI KURUMLAR VE GAZETELER HANGİLERİ?