Gazeteci ve Ekonomim köşe yazarı Osman Arolat, 22 Ekim 2023 tarihinden bu yana süren tedavi sonucu 80 yaşında yaşamını yitirdi. Osman Arolat, Ekonomim'in başyazarı ve gazeteci olarak tanınan bir isimdi. Peki, Gazeteci Osman Saffet Arolat kimdir, kaç yaşında, öldü mü, neden hayatını kaybetti? Osman Saffet Arolat biyografisi ve özgeçmişi! İşte detaylar…

Gazeteci Osman Saffet Arolat kimdir, kaç yaşında, öldü mü, neden hayatını kaybetti? Osman Saffet Arolat biyografisi ve özgeçmişi!

Koç Üniversitesi Hastanesi'nde 22 Ekim'den bu yana devam eden tedavi sonucu dün gece saat 04.30 civarında durumu ağırlaştı. Tüm müdahalelere rağmen Arolat kurtarılamadı ve 80 yaşındayken hayata veda etti. Peki, Gazeteci Osman Saffet Arolat kimdir, kaç yaşında, öldü mü, neden hayatını kaybetti? Osman Saffet Arolat biyografisi ve özgeçmişi! İşte detaylar…

GAZETECİ OSMAN SAFFET AROLAT KİMDİR?

Ankara'da ilkokul ve ortaokul eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Gazetecilik Enstitüsü'nden mezun olan Osman Saffet Arolat, üniversite yıllarında gençlik hareketlerine katıldı ve aktif bir rol üstlendi. Gazetecilik kariyerine amatör olarak Öncü gazetesinde başladı ve daha sonra ANT dergisinde yazı işleri müdürlüğü görevini üstlendi. Kalemiyle tanınan Arolat, yazıları sebebiyle hukuki sorunlar yaşadı ve hapis cezasına çarptırıldı. Zaman içerisinde haber ajanslarında, yabancı radyolarda muhabirlik yaparak gazetecilik alanında çeşitli görevler üstlendi. Dünya Gazetesi'nde Yayın Yönetmenliği yapmış ve EKONOMİ gazetesinin kuruluşuna katılarak başyazarlık yapmıştır.