Gazeteci ve yazar Metin Münir, bugün hayatını kaybetti. 79 yaşındaki Münir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da bulunan evinde öğlen saatlerinde rahatsızlanması sonucu Girne kentine bağlı Ozanköy'deki evinde rahatsızlandı. Peki, Gazeteci Metin Münir kimdir, neden öldü, hayatını kaybetti? Metin Münir cenaze töreni nerede yapıldı? İşte detaylar…

Ambulansla Lefkoşa Yakın Doğu Hastanesi'ne kaldırılan Metin Münir, ne yazık ki yapılan tüm müdahalelere rağmen Münir, saat 16.00 sıralarında vefat etti. Peki, Gazeteci Metin Münir kimdir, neden öldü, hayatını kaybetti? Metin Münir cenaze töreni nerede yapıldı? İşte detaylar…

GAZETECİ METİN MÜNİR KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ, HAYATINI KAYBETTİ?

Gazeteci ve yazar Metin Münir, bugün hayatını kaybetti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da bulunan evinde öğlen saatlerinde rahatsızlandı. 79 yaşındaki Münir, ambulansla Lefkoşa Yakın Doğu Hastanesi'ne kaldırıldı. Ne yazık ki, yapılan müdahalelere rağmen saat 16.00 sıralarında vefat etti.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Metin Münir'in vefatı nedeniyle bir başsağlığı mesajı yayımladı. Tatar, Münir Ailesi'ne taziye dileklerini ileterek, "Gazeteci Metin Münir'in ani vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Uzun yıllar yabancı basında yazıları ile kendisini başarıyla tanıtmış bir kardeşimiz olarak yazılı basında iz bırakarak aramızdan ayrılmıştır. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi.

1944 yılında Lefkoşa'da doğan Metin Münir, Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Münir, Turkish Daily News, BBC, London Times, Financial Times ve Sunday Times'ın Türkiye temsilciliğini üstlendi. Gazeteci Münir, Güneş Gazetesi'nde bir süre genel yayın yönetmenliği yaptı ve Yeni Yüzyıl, Yeni Binyıl, Sabah ve Vatan gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

2012 yılında Milliyet'teki görevine son verilen Metin Münir, yazılarına bir süre ara verdi. Ancak 2015 yılından 2020'ye kadar T24'te yazılarına devam etti. Türk basın dünyasının önemli bir ismi olan Münir'in vefatı, medya camiasında büyük bir kayba işaret ediyor.

METİN MÜNİR CENAZE TÖRENİ NEREDE?

Vefatından sonra vasiyet üzerine Metin Münir'in Ozanköy Mezarlığı'na defnedilmesi planlanıyor. Ancak cenaze namazının Girne'de kılınması düşünülüyor. Kesin planların bugün açıklanması bekleniyor. Metin Münir, Kıbrıs'a dönüş yaptıktan sonra Ozanköy'de yaşamaya başlamıştı.