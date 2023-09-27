GAZETECİ HIFZI TOPUZ KİMDİR, öldü mü? Hıfzı Topuz kaç yaşında, nereli, neden öldü?

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin (TGC) önceki Onur Kurulu Başkanlarından biri olan ve TGC Basın Özgürlüğü Ödülü sahibi olan gazeteci ve yazar Hıfzı Topuz'un vefat haberi, halk arasında büyük ilgi ve taziyeleri beraberinde getirdi. Hıfzı Topuz, yaşamını tamamladığında 100 yaşındaydı. İşte "Gazeteci Hıfzı Topuz kimdir, öldü mü? Hıfzı Topuz kaç yaşında, nereli, neden öldü?" Sorularının yanıtları…

"Gazeteci Hıfzı Topuz kimdir, öldü mü?" Merak ediliyor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Hıfzı Topuz'un vefatı üzerine taziyelerini iletmek ve saygılarını sunmak amacıyla bir başsağlığı mesajı yayınladı. Gazeteci Hıfzı Topuz'un uzun ve saygın kariyeri, basın özgürlüğüne verdiği önem ve topluma olan katkıları hep hatırlanacak. Onun mirası, basın dünyasında ve özgürlük mücadelesinde daima yaşayacak. İşte "Hıfzı Topuz kaç yaşında, nereli, neden öldü?" Sorularının yanıtları…

GAZETECİ HIFZI TOPUZ KİMDİR, ÖLDÜ MÜ?

1923 yılında İstanbul'da doğdu. Galatasaray Lisesi'ni ve İ.Ü. Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 1947-58 yılları arasında Akşam Gazetesi'nde muhabir, istihbarat şefi, yazı işleri müdürü ve genel yayın müdürü olarak çalıştı, İstanbul Gazeteciler Sendikası Başkanlığı'nı yaptı. Strasbourg Üniversitesi'nde devletler hukuku ve gazetecilik alanlarında yüksek lisans (1957-59) ve yine Strasbourg Hukuk Fakültesi'nde gazetecilik doktorası yaptı (1960). Paris'te UNESCO Genel Merkezi'nde, İletişim Sektöründe Özgür Haber Dolaşımı Şefi olarak çalıştı (1959-1983). Uluslararası gazeteci örgütleri arasında işbirliği, basın ahlakı ve gazetecilerin korunması projelerini yönetti, Afrika ülkelerinde, Hindistan'da, Filipinler'de gazetecilik eğitimi seminerleri düzenledi. Kara Afrika'da Kırsal basın projesini oluşturdu. Anadolu, İstanbul ve Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültelerinde Basın, Radyo ve TV Tarihi, Uluslararası İletişim ve Siyasal İletişim dersleri verdi. TRT'de Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı (1974-75). 1993'te BRT İstanbul Radyo ve Televizyon Genel Yayın Koordinatörlüğü yaptı. 1986'da İletişim Araştırmaları Derneği'ni (İLAD) kurdu. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu'nda iletişim Komitesi Başkanlığında bulundu. 1997'de İzmir'de Birinci Ulusal Kültür Kongresini, 1998'de de İstanbul'da Kültür Politikaları Sempozyumu'nu düzenledi.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Onur Kurulu Başkanlığı'nı yaptı. TGC Balotaj Kurulu'nda çalıştı. Sürekli Basın Kartı taşıyordu. 1998 yılında TGC Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü'nü, 2003 yılında TGC Basın Özgürlüğü Ödülü'nü, 2020 yılında Nazım Hikmet Dostluk Ödülü'nü aldı. İngilizce ve Fransızca biliyordu. Evli ve bir çocuk sahibiydi.

Çeşitli konularda 51 kitap yayınladı. Başlıcaları şunlar:

Kara Afrika (1970),

Türk Basın Tarihi (1973),

Caricature et Societe (Paris, 1974),

Uluslararası İletişim (1985),

İletişimde Karikatür ve Toplum (1985),

Lumumba (1987),

Status, Rights and Responsibilities of Journalists (Prag, 1989),

Basında Tekelleşmeler (1989),

Yarının Radyo- TV Düzeni (1990),

Siyasal Reklamcılık (1991),

Parisli Yıllar (1994),

Hoşgörü (1995),

Dünya Karikatürü (1996),

Meyyale (1998),

Kültür Politikaları (1998).

Gazi ve Fikriye,

Başın Öne Eğilmesin,

Vatanı Sattık Bir Pula,

Devrim Yılları,

Bana Atatürk'ü Anlattılar

Hıfzı Topuz

HIFZI TOPUZ KAÇ YAŞINDA, NERELİ, NEDEN ÖLDÜ?

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin en kıdemli üyelerinden, önceki Onur Kurulu Başkanlarından, Burhan Felek Basın Hizmet Ödülü (1998), TGCBasın Özgürlüğü Ödülü (2003) ve Sürekli Basın Kartı sahibi gazeteci-yazar Hıfzı Topuz 26 Eylül 2023 Salı günü İstanbul'da hayatını kaybetti.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Hıfzı Topuz'un ölümünün ardından başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda şu görüşlere yer verildi:

"Uzun yıllar gazeteci ve yazar olarak başarıyla çalışan en kıdemli üyelerimizden önceki Onur Kurulu Başkanımız Sevgili Hıfzı Topuz'u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne ve basın emekçilerinin örgütlenmesine büyük destek veren Hıfzı Topuz'u hiç unutmayacağız. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz."

Hıfzı Topuz'un cenazesi 28 Eylül 2023 Perşembe günü öğle namazının ardından Teşvikiye Camisi'nden alınarak Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

TGC: Hıfzı Topuz'un ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz

TGC'nin önceki Onur Kurulu Başkanlarından, TGC Basın Özgürlüğü Ödülü sahibi gazeteci-yazar Hıfzı Topuz 26 Eylül 2023 Salı günü İstanbul'da hayatını kaybetti. https://t.co/nhv0S4lzn2 pic.twitter.com/fPEg9h1Mx7 — TGC (@TGCTr) September 26, 2023

SİYASİLERDEN VE SENDİKALARDAN ANMA MESAJLARI

Gazeteci ve yazar Hıfzı Topuz'un vefatı üzerine sendikalardan ve siyasilerden anma mesajları geldi. Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel, Sunay Akın, Türkiye Gazeteciler Sendikası Topuz'un ardından anma mesajı gönderen isimler arasındaydı.