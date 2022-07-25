Gazeteci Faruk Aksoy kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Faruk Aksoy'un hayatı ve biyografisi! - Haberler

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Gazeteci Faruk Aksoy kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Faruk Aksoy'un hayatı ve biyografisi!

Haberler.com - Gündem
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Gazeteci Faruk Aksoy kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Faruk Aksoy'un hayatı ve biyografisi!

Açık oturum programlarına da katılan Gazeteci Faruk Aksoy'un hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Gazeteci Faruk Aksoy kimdir, aslen nereli, mesleği ne, hangi gazetede çalışıyor? İşte detaylar...

Habertürk TV Enine Boyuna programına katılan Gazeteci Faruk Aksoy'un hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Peki, Gazeteci Faruk Aksoy kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ayrıntılar yazımızda...

FARUK AKSOY KİMDİR?

Faruk Aksoy 1974 Sakarya doğumludur. Faruk Aksoy gazetecidir. Lisans eğitimini Kütahya'da tamamlayan Faruk Aksoy televizyonculuk kariyerine ise aynı şehirde başlamıştır. Kütahya'da birçok yayın gerçekleştiren Aksoy, 2000 senesinde Kütahya'dan ayrıldı ve memleketi olan Sakarya'ya döndü. Çeşitli TV'lerde çalışan Faruk Aksoy son olarak Ülke TV'de Haber Servisi programını sunmuştur.

Günümüzde ise Habertürk TV'de açık oturum programlarında yorumcu olarak yer almaktadır. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan gazeteci Faruk Aksoy'un İnstagram'da 5 bin takipçisi bulunmaktadır. Twitter'da ise 11 bin takipçisi vardır.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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