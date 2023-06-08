Sözcü Ankara Bürosu'nda muhabir olarak çalışan Ali Ekber Ertürk'ün ölüm sebebi merak ediliyor ve arama motorları üzerinde Gazeteci Ali Ekber neden öldü? Sorusu ile birlikte araştırılıyor. Peki, Gazeteci Ali Ekber neden öldü? Ali Ekber Ertürk'ün ölüm sebebi ne, neden öldü?

54 yaşında hayatını kaybeden Gazeteci Ali Ekber neden öldü? Sorusu, birçok kişi tarafından arama motorları üzerinde sorgulatılmaya devam ediliyor ve araştırılıyor. Sözcü Ankara Bürosu'nda muhabir olarak görev alan Ali Ekber Ertürk'ün ölüm sebebi merak konusu oluyor. Peki, Gazeteci Ali Ekber neden öldü? Ali Ekber Ertürk'ün ölüm sebebi ne, neden öldü?

GAZETECİ ALİ EKBER NEDEN ÖLDÜ?

Bir süre kolon kanseri tedavisi gören Ali Ekber Ertürk, Ankara'da vefat etti. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında şu sözlere yer verdi:

"Uzun süredir kanserle mücadele eden gazeteci Ali Ekber Ertürk'ün vefatını teessürle öğrendim. Kendisine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, ailesine, dostlarına, çalışma arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

ALİ EKBER ERTÜRK KİMDİR?

Sözcü Gazetesi'nin Ankara'daki tecrübeli muhabiri Ali Ekber Ertürk (54) yaşamını yitirdi. Ankara gazeteciliğinin tecrübeli isimlerinden olan ve 7 yıl Sözcü'de görev yapan Ali Ekber Ertürk; Günaydın, Star, Sabah, Akşam gazetelerinde çalıştı. Ertürk, Milli Görüş çizgisindeki Refah Partisi, Fazilet Partisi, Saadet Partisi ve AKP'yi de yakından takip etti.

Başarılı birçok habere imza atan Ertürk, yazdığı haberlerle onlarca ödüle layık görüldü. En son 25 Ekim 2021'de "Rektörün Torpili" haberi ile Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından yılın başarılı gazetecisi ödülünü kazandı. Ertürk'ün "Güneşin Evlatları" ve "Tehlikeli Bir Muhabirin Anıları" adlı iki kitabı da bulunuyor.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında şu sözlere yer verdi:

"Uzun süredir kanserle mücadele eden gazeteci Ali Ekber Ertürk'ün vefatını teessürle öğrendim. Kendisine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor, ailesine, dostlarına, çalışma arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum."

KILIÇDAROĞLU, HANİFE ERTÜRK'Ü ARADI

Hanife Ertürk ile evli olan Ali Ekber Ertürk'ün; Aren (7) ve Hezal (8) adlı iki çocuğu var. Vefat haberini öğrenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hanife Ertürk'ü arayarak başsağlığı diledi. Ali Ekber Ertürk'ün vefat haberine bir çok sivil toplum örgütü ve siyasiden de başsağlığı mesajları geldi.

ÇGD, Ertürk'ün yaşamını yitirmesinin ardından şu açıklamayı yaptı:

"Ankara'nın deneyimli muhabiri, Derneğimizin Yılın Başarılı Gazeteciler Ödüllerine 2 kez layık görülen gazeteci Ali Ekber Ertürk, uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düştü. Kendisini, mesleğimize ve örgütlü mücadeleye verdiği katkılarla anımsayacağız, ışıklar içinde olsun. Arkadaşımız Ali Ekber Ertürk, 24 Ekim 2021'de düzenlediğimiz 2019-2020 ÇGD Yılın Başarılı Gazeteciler Ödül Töreni'nde 2019 Mustafa Ekmekçi Haber Ödülü'nü alırken kendisini şu sözlerle ifade etmişti:

'Bu kürsüden korkusuzca haykırıyoruz ki ey zalimler sizlerden korkan sizlerden beter olsun, yaşasın cesaret ve cesur medya, yaşasın demokratik laik cumhuriyet, yaşasın özgürlük ve barış...'"