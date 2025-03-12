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Gazete Duvar kapanıyor mu? Gazete Duvar neden kapanıyor?

Gazete Duvar kapanıyor mu? Gazete Duvar neden kapanıyor?
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Bağımsız gazeteciliğin önemli temsilcilerinden biri olan Gazete Duvar kapanıyor mu? Son günlerde merak edilen bu soru, medya dünyasında büyük yankı uyandırdı. Peki, 2016 yılında Vedat Zencir tarafından kurulan Gazete Duvar kapanıyor mu? Gazete Duvar neden kapanıyor? İşte, detaylar…

Bağımsız gazeteciliğin en önemli platformlarından biri olarak bilinen Gazete Duvar'ın kapanacağına dair iddialar, medya dünyasında geniş yankı uyandırdı. Okuyucular, Gazete Duvar kapanıyor mu? Yayın hayatına tamamen son mu veriyor? sorularına yanıt ararken, konu hakkında çeşitli açıklamalar ve değerlendirmeler gündeme gelmeye devam ediyor. Peki, Gazete Duvar kapanıyor mu? Gazete Duvar neden kapanıyor? İşte, merak edilen tüm detaylar…

GAZETE DUVAR KAPANIYOR MU?

Gazete Duvar'ın kapanma iddialarıyla ilgili olarak resmi açıklamada bulunan gazetenin sahibi Vedat Zencir, ekonomik nedenler ve dijital medya sektöründeki zorluklar nedeniyle Gazete Duvar'ın yayın hayatına son verme kararı alındığını duyurdu.

Gazete Duvar kapanıyor mu? Gazete Duvar neden kapanıyor?Gazete Duvar'ın sahibi Vedat Zencir

GAZETE DUVAR NEDEN KAPANIYOR?

Açıklamaları sırasında Google'ın algoritma değişiklikleri, dijital medya sektöründeki zorluklar ve ekonomik koşulların Gazete Duvar'ın sürdürülebilirliğini zorlaştırdığını belirten Zencir, özellikle reklam gelirlerinde yaşanan düşüş ve artan maliyetlerin gazetenin devam etmesini imkânsız hale getirdiğini söyledi. Vedat Zencir, enflasyon ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle personel maliyetlerinin de son yıllarda iki katına çıktığını belirterek çalışan haklarını korumak adına daha fazla fedakârlık beklemenin mümkün olmadığını ifade etti. Bu süreçte, Gazete Duvar'ın bağımsız gazetecilik anlayışını koruma çabalarının da finansal baskılar nedeniyle zora girdiği ifade eden Vedat Zencir, yayın hayatına son verme kararının kaçınılmaz bir durum olduğunu aktardı.

Gazete Duvar kapanıyor mu? Gazete Duvar neden kapanıyor?Gazete Duvar kapanıyor mu, neden

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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