Gazel Böreği tarifi! MasterChef Gazel Böreği nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Gazel Böreği hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Gazel Böreği hazırladı. Peki, Gazel Böreği nedir? Gazel Böreği nasıl yapılır? Gazel Böreği nedir?

Akdeniz mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Gazel Böreği ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Gazel Böreği nasıl yapılır? Gazel Böreği nedir? Gazel Böreği nasıl yapılır, Gazel Böreği yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Gazel Böreği yapıldı, evde klasik Gazel Böreği yapıldı! İşte en güzel Gazel Böreği!

GAZEL BÖREĞİ TARİFİ!

Gazel Böreği Malzemeleri Nelerdir? (8 Kişilik)

12 adet hazır baklavalık yufka

1 su bardağı zeytinyağı

1 kahve fincanı susam

Harç Malzemeleri

400 gram kıyma

3 adet soğan

3 adet patates (haşlanmış)

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı tuz

Gazel Böreği Nasıl Yapılır?

Harç Hazırlama

Soğanı diş diş veya piyaz şeklinde doğrayınız;kısık ateşte az su ilavesi ile karıştırarak yumuşayıncaya kadar pişiriniz ve kıymayı ekleyiniz.

Kıymayı da soğanlarla birlikte ara ara karıştırarak, suyunu çektikçe az su ekleyerek macun gibi oluncaya kadar pişiriniz.

Kıymaya, yeni haşlanmış ve kabukları soyulmuş patatesleri sıcak sıcak ekleyiniz. Çatalla pütür kalmayacak şekilde ezip karışıma yediriniz. Tuzu, tarçını, karabiberi ekleyip tüm malzemeyi birbirine karıştırınız.

Böreği Hazırlama

Altı adet baklavalık yufkayı, aralarını fırça ile yağlayarak, yağlanmış fırın kabına üst üste diziniz. Üzerine harcı koyup yayınız. Harcın üzerini de araları yağlanmış diğer 6 adet baklavalık yufka ile kapatınız.

Böreği porsiyonluk kareler şeklinde kesiniz. Üzerini fırça ile yağladıktan sonra susam serpiniz ve fırın kabını, önceden 180 °C kızdırılmış fırına veriniz.

Yaklaşık 30-35 dakika sonra böreğin üstü kızardığında kabı fırından alınız. Ilıyınca servis tabağına çıkarınız; sıcak sıcak sofraya veriniz.

Notlar

Hazır baklavalık yufka yerine kendi açtığınız baklavalık yufkayı da kullanabilirsiniz. Baklavalık yufka açılmasında izlenecek yol için Elmalı Baklava tarifine bakınız.

Böreği rulo şeklinde de hazırlayabilirsiniz. Bunun için hazır baklavalık yufkayı düz bir zemine koyup yağladıktan sonra ikiye katlayınız. Alt kısma 3-5 kaşık harç koyup boydan boya yayınız ve rulo yapınız. Bu şekilde hazırladığınız ruloyu yağlanmış fırın kabına koyunuz. Aynı işlemleri diğer yufkalar için tekrarlayınız. Ruloları porsiyonluk uzunlukta kesip yağladıktan sonra fırınlayınız.

Gazel Böreği'ni tavuklu da yapabilirsiniz. Bunun için yağda bol soğan kavurunuz. Haşlanmış ve tiftilmiş tavuk etlerini, tuzu ve karabiberi soğanlara katıp karıştırınız. Bir bütün tavuk için 4 adet soğan yeterli olmaktadır.

Zeytinyağı yerine tereyağı kullanabilirsiniz.

Kaynak: "Gazel Böreği", Toroslar'dan Akdeniz'e Antalya'nın Lezzetleri, Yay. haz.: Nizamettin Şen, Arş.-Yaz.: Gökçen Adar, Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV), 2016., s. 108.