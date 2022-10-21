Gazapizm & Melike Şahin - Olur Mu Şarkı sözleri! Doluya koysam durur mu şarkı sözleri! Gazapizm olur mu Şarkı sözleri!

21 Ekim tarihinde yayınlanan şarkılar arasında büyük ses getiren projelerden birisi olan Gazapizm ve Melike Şahin tarafından yapılan Olur Mu? Şarkı sözleri, birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Yayınlandığı tarihten itibaren gündeme gelmeyi başaran Gazapizm olur mu Olur Mu? Şarkı sözleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte Gazapizm & Melike Şahin - Olur Mu Şarkı sözleri! Doluya koysam durur mu şarkı sözleri! Gazapizm olur mu Olur Mu? Şarkı sözleri!

Gazapizm & Melike Şahin - Olur Mu? Şarkı sözleri, şarkının sosyal medya üzerinde birçok kişi tarafından beğenilmesinden dolayı oldukça merak ediliyor. 21 Ekim tarihinde dinleyicileri ile buluşan proje Gazapizm ve Melike Şahin ortaklığında yapılıyor. Son zamanlarda yaptığı şarkılar ile birçok kez gündeme gelen Türkçe Rap sanatçısı Gazapizm'in son şarkısı olur mu Şarkı sözlerini sizler için haberimize ekledik. İşte Gazapizm & Melike Şahin - Olur Mu Şarkı sözleri! Doluya koysam durur mu şarkı sözleri! Gazapizm olur mu Olur Mu? Şarkı sözleri!

GAZAPİZM & MELİKE ŞAHİN - OLUR MU ŞARKI SÖZLERİ

Bu evren içinde biliriz ölümlüyüz

Yalan mı gördüğümüz?

Belki de tanımaz kimse hiç olmadık ancak

Bir yerde görülmüşüz

Zamanın çehresi asıktı biz hep gülmeye gönüllüydük

Bir yangının yanında buluşup senle konuşup görüşmüştük

Biz ki hasreti edeple yaşarız

Belki esefle taşırız

Belki de alırız zamanı geriye kuşumuz kafeste kalır

Küsmüş, yenilmiş aşk ki en başta babamı annemi tanır

Kalsan sığdıramadım ondan, gitsen dünya yarım

Olur mu?

Doluya koysam durur mu?

Neleri yüklendi omzum Demedi bir gün yoruldum

Niye bu uyku Hüzünün üstüne kuruldu?

Delinip geçilemez bir kanun

Güneşi günümüze dar oldu

Bana dişlerini gıcırdatma

Bir temkinsiz yoldayız hep

Bir şarkı mı mırıldansak?

Bir yokluk ki azımsanmaz

Geçmez yalnızlık sarılsak da

Yarınlar var, yürünür belki hiç dağılmazsak

Bana her şeyi bir unuttursan

Kim teslim alır bulutlardan bu umudu

İçimde koşup durma ben yoruldum bir yerde öyle dursam

Ölüm böyle buysa

Yarınlar var, yürünür belki hiç dağılmazsak

Sonra her şeyi çocuklaştırmak

Bilirdik karşı çıkmaktı bu, büyüyüp yitmenin meşruluğuna

Ve de her koşulunda

Bir ömrün her rötuşunda

Mezhepler, halklar buluştu sanki

Sen gelip yanıma oturduğunda

İnan ki bilmem elimde değil

Nedendir ölüm diline değip

Eğdirir başını önüne senin?

Yıkık dökük bir evden çıktım

Bir sabah içimden özlemi silip

Yürüdüm düştüm umudum diri

Ki bu tepside sunulmuş değil!

Olur mu?

Doluya koysam durur mu?

Neleri yüklendi omzum

Demedi bir gün yoruldum

Niye bu uyku Hüzünün üstüne kuruldu?

Delinip geçilemez bir kanun

Güneşi günümüze dar oldu

Bana dişlerini gıcırdatma

Bir temkinsiz yoldayız hep

Bir şarkı mı mırıldansak?

Bir yokluk ki azımsanmaz

Geçmez yalnızlık sarılsak da

Yarınlar var, yürünür belki hiç dağılmazsak

Bana her şeyi bir unuttursan

Kim teslim alır bulutlardan bu umudu

İçimde koşup durma ben yoruldum bir yerde öyle dursam

Ölüm böyle buysa

Yarınlar var, yürünür belki hiç dağılmazsak

Bırak Uzak yollara

Bu düşü al

Bu düşü al