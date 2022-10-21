Gazapizm & Melike Şahin - Olur Mu Şarkı sözleri! Doluya koysam durur mu şarkı sözleri! Gazapizm olur mu Şarkı sözleri!
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21 Ekim tarihinde yayınlanan şarkılar arasında büyük ses getiren projelerden birisi olan Gazapizm ve Melike Şahin tarafından yapılan Olur Mu? Şarkı sözleri, birçok kişi tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Yayınlandığı tarihten itibaren gündeme gelmeyi başaran Gazapizm olur mu Olur Mu? Şarkı sözleri en çok merak edilenler arasında yer alıyor. İşte Gazapizm & Melike Şahin - Olur Mu Şarkı sözleri! Doluya koysam durur mu şarkı sözleri! Gazapizm olur mu Olur Mu? Şarkı sözleri!
Gazapizm & Melike Şahin - Olur Mu? Şarkı sözleri, şarkının sosyal medya üzerinde birçok kişi tarafından beğenilmesinden dolayı oldukça merak ediliyor. 21 Ekim tarihinde dinleyicileri ile buluşan proje Gazapizm ve Melike Şahin ortaklığında yapılıyor. Son zamanlarda yaptığı şarkılar ile birçok kez gündeme gelen Türkçe Rap sanatçısı Gazapizm'in son şarkısı olur mu Şarkı sözlerini sizler için haberimize ekledik. İşte Gazapizm & Melike Şahin - Olur Mu Şarkı sözleri! Doluya koysam durur mu şarkı sözleri! Gazapizm olur mu Olur Mu? Şarkı sözleri!
GAZAPİZM & MELİKE ŞAHİN - OLUR MU ŞARKI SÖZLERİ
Bu evren içinde biliriz ölümlüyüz
Yalan mı gördüğümüz?
Belki de tanımaz kimse hiç olmadık ancak
Bir yerde görülmüşüz
Zamanın çehresi asıktı biz hep gülmeye gönüllüydük
Bir yangının yanında buluşup senle konuşup görüşmüştük
Biz ki hasreti edeple yaşarız
Belki esefle taşırız
Belki de alırız zamanı geriye kuşumuz kafeste kalır
Küsmüş, yenilmiş aşk ki en başta babamı annemi tanır
Kalsan sığdıramadım ondan, gitsen dünya yarım
Olur mu?
Doluya koysam durur mu?
Neleri yüklendi omzum Demedi bir gün yoruldum
Niye bu uyku Hüzünün üstüne kuruldu?
Delinip geçilemez bir kanun
Güneşi günümüze dar oldu
Bana dişlerini gıcırdatma
Bir temkinsiz yoldayız hep
Bir şarkı mı mırıldansak?
Bir yokluk ki azımsanmaz
Geçmez yalnızlık sarılsak da
Yarınlar var, yürünür belki hiç dağılmazsak
Bana her şeyi bir unuttursan
Kim teslim alır bulutlardan bu umudu
İçimde koşup durma ben yoruldum bir yerde öyle dursam
Ölüm böyle buysa
Yarınlar var, yürünür belki hiç dağılmazsak
Sonra her şeyi çocuklaştırmak
Bilirdik karşı çıkmaktı bu, büyüyüp yitmenin meşruluğuna
Ve de her koşulunda
Bir ömrün her rötuşunda
Mezhepler, halklar buluştu sanki
Sen gelip yanıma oturduğunda
İnan ki bilmem elimde değil
Nedendir ölüm diline değip
Eğdirir başını önüne senin?
Yıkık dökük bir evden çıktım
Bir sabah içimden özlemi silip
Yürüdüm düştüm umudum diri
Ki bu tepside sunulmuş değil!
Olur mu?
Doluya koysam durur mu?
Neleri yüklendi omzum
Demedi bir gün yoruldum
Niye bu uyku Hüzünün üstüne kuruldu?
Delinip geçilemez bir kanun
Güneşi günümüze dar oldu
Bana dişlerini gıcırdatma
Bir temkinsiz yoldayız hep
Bir şarkı mı mırıldansak?
Bir yokluk ki azımsanmaz
Geçmez yalnızlık sarılsak da
Yarınlar var, yürünür belki hiç dağılmazsak
Bana her şeyi bir unuttursan
Kim teslim alır bulutlardan bu umudu
İçimde koşup durma ben yoruldum bir yerde öyle dursam
Ölüm böyle buysa
Yarınlar var, yürünür belki hiç dağılmazsak
Bırak Uzak yollara
Bu düşü al
Bu düşü al