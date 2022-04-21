Gaz lambası nedir? Faturalarını ödemeyince bugün elektriği kesilen CHP lideri Kılıçdaroğlu, gaz lambasıyla aydınlattığı evinden canlı yayın yaptı. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar Gaz lambası nedir? Gaz lambası ne için kullanılır? sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...

GAZ LAMBASI NEDİR?

Gaz lambası, yakıt olarak gaz yağı kullanan bir aydınlatma aracıdır. "Fitilli" ve "basınçlı" olmak üzere iki türü bulunmaktadır.

Ham petrol kullanan ilk gaz lambası 9. yüzyılda Râzî tarafından geliştirilmiştir. Leh mucit Ignacy Lukasiewicz'in (1853) ve Amerikalı Robert Edwin Dietz'in tasarımları çağdaş gaz lambaları arasında sayılmaktadır. Hatta yıllık dünya gaz yağı (kerosen) tüketim miktarı, çoğu sivil uçaklarda kullanılan Jet yakıtı kullanımı ile hemen hemen aynıdır.

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