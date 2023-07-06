Gayrimenkul Yatırımı Vergi ve Kredi Sınırlamalarıyla Önlenebilir

Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, gayrimenkulün bir yatırım aracı haline döndüğünü belirterek, bu durumun, ilk konuttan sonra yüksek vergi ve kredi sınırlaması gibi uygulamalarla önlenebileceğini bildirdi.

Endeksa Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, gayrimenkulün bir yatırım aracı haline döndüğünü belirterek, bu durumun, ilk konuttan sonra yüksek vergi ve kredi sınırlaması gibi uygulamalarla önlenebileceğini bildirdi.

Endeksa'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Görkem Öğüt, gayrimenkulün bir yatırım aracı halini aldığını kaydederek, insanların artık dövizden ziyade gayrimenkule yöneldiği için fiyatlardaki artışın sürdüğünü anlattı.

Fiyat artışlarının önüne geçilmesinin önemine işaret eden Öğüt, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu duruma dünyada uygulanan yöntemlerle çözüm bulunabilir. Örneğin; ikinci konutta daha yüksek vergi, üçüncü konutta daha da yüksek vergi, dördüncü konuta çok daha yüksek vergi uygulamaları gelebilir. Yani ilk konuttan sonra diğer gayrimenkul alımını zorlaştıran birtakım yaptırımlar uygulanabilir. Bu dünyada böyle. Bu tarz yöntemler gayrimenkulün bir yatırım aracı haline dönmesinin önüne geçecektir. Gayrimenkulü yatırım aracı olmaktan çıkarmanın yolu yüksek vergilendirmedir."

"İlk konuttan sonra kredi sınırlaması uygulanabilir"

Görkem Öğüt, diğer çözüm yönteminin kredi sınırı olduğuna değinerek, "İlk konutun ardından alınacak diğer konutlar için kredi alımını zorlaştıracak tedbirlerin alınması da bu durumun önüne geçecektir çünkü kiralar doğrudan bundan dolayı da etkileniyor. Ayrıca yatırım perspektifiyle bakarsak bir gayrimenkule yatırım yaptıysanız geri dönüşünü hesaplarsınız ve geri dönüş süresine göre de kirayı belirlersiniz. Kiralar da haliyle ona oranlı bir şekilde artıyor." ifadelerini aktardı.

Satılık konutlarda bir durgunluğun söz konusu olduğunu kaydeden Öğüt, "Satılıklara ulaşamayan vatandaşların kiralıklara yönelmesi de bir etken aslında. Bu da fiyatları yukarı doğru çeken parametrelerden birisi haline geldi. Bu durumu fırsatçılığa çeviren, faiz, enflasyon, döviz artış oranıyla kirayı aydan aya artırmayı bir şekilde huy haline getirmiş ev sahiplerinin de etkisi olduğunu söylemek mümkün." açıklamasında bulundu.