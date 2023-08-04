Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman: Sahte ilanlara itibar etmeyin

Gayrimenkul Uzmanı Şule Alp Duman, sahte ilanlarla fiyat yükseltmeye çalışanlara karşı vatandaşları uyararak, 'Ev fiyatlarını yüksek göstermek için sahte ilanlarla spekülatif peşine düşenler var. Mutlaka birinci elden güvenilir firmaları tercih edin' dedi. Vatandaşların ev ilanlarına bakarken dikkatli olması gerektiğinin altını çizen Şule Alp Duman, 'Yaz aylarında gayrimenkul sektörünün hareketlenmesini fırsat bilen bir grup, spekülatif amaçlı sahte ilanlarla ev fiyatlarının fahiş şekilde yükseldiğini göstermeye çalışıyor. Bu durumda vatandaşlarımızın gözlerini korkutuyor. Fiyatların fahiş şekilde yükselmesi kesinlikle söz konusu değildir. Hatta fiyatlarda bölge bölge düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Ev alırken mutlaka birinci elden güvenilir firmalardan almalarını öneriyoruz' dedi. Gayrimenkul sektörünün fiyat konusunda dengelenmeye başladığını belirten Gayrimenkul Uzmanı Duman, konuşmasının devamında şunları söyledi: 'Araç sektöründe yaşanan dengesiz fiyat politikası bir süre gayrimenkul alanında yüzünü göstermişti. Ancak son aylara baktığımızda bu durum dengelenmeye başladı. Fiyatlarda ki bu dengeleme piyasanın da normalleşmeye başladığını gösteriyor. Vatandaşlarımız artık bankaların kredi olanağını açmasını bekliyor. Cazip kredilerin oluşturulmasıyla vatandaşlarımız gayrimenkule yatırım yapacaktır. Şuanda fiyatlarda bir artış yok. Bu durum aslında bir alım fırsatını da beraberinde getiriyor. Yatırım yapacaklar bu süreci kaçırmasın.' - ANKARA