Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "TÜİK ücretli çalışan istatistikleri Eylül 2023 verilerine göre gayrimenkul sektöründe ücretli çalışan sayısı 122 bin 179'a ulaştı" dedi.

TÜİK ücretli çalışan istatistikleri Eylül 2023 verilerine göre gayrimenkul sektöründe ücretli çalışan sayısı 122 bin 179'a ulaştı. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Gayrimenkul faaliyetleri kapsamında 2009 yılında yaklaşık 33 bin seviyesinde olan ücretli çalışan sayısı, 2023 yılında 120 bin seviyesini geçti. Eylül ayı itibarı ile de gayrimenkul sektöründe ücretli çalışan sayısı 122 bin 179'a ulaştı. Gayrimenkul sektörünün gayrisafi yurtiçi hasıla payı da yüzde 3.7 oranında gerçekleşti. Türkiye genelindeki yetki belgeli emlak işletmelerinin sayısı ise 55 bine yaklaştı" dedi.

"Bakış açısı değişiyor"

Gayrimenkul sektörünün gün geçtikçe daha nitelikli bir iş olarak görüldüğünü de ifade eden Özelmacıklı, "Artık teknolojiyi pazarlama faaliyetlerinde yoğun olarak kullanabilen, gayrimenkul mevzuatına hakim, vergiden hukuka, değerlemeden iletişime birçok beceri ve yetkinlikleri barındıran, kendini geliştirmeye açık üniversite mezunu kişiler sektörümüzde çalışıyorlar" dedi.

"Yönetmelik değişikliği etkili oldu"

Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik çerçevesinde gayrimenkul sektöründe çalışanların kayıt altına alındıklarını ifade eden Özelmacıklı "Yönetmelik çerçevesinde emlak işletmelerinde çalışan danışmanlar ya sigortalı ya da kendi vergi levhaları ile faaliyet gösteren kişiler olabiliyorlar. Ayrıca özellikle 18-29 yaş aralığında olan genç girişimciler için de çeşitli destekler bulunuyor. Bu kapsamda vergi ve 4/B kapsamındaki Bağ-Kur primi ödemelerinde çeşitli muafiyet söz konusu oluyor" ifadelerini kullandı.

"TTBS bildirimi unutulmamalı"

Emlak işletmelerinde çalışan gerek danışmanların gerekse de sözleşmeli işletmelerin mutlaka Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden girişlerinin yapılması gerektiğini de hatırlatan Özelmacıklı, "Yönetmeliği göre işletmeler yetki belgesi alınması sonrasında sözleşmeli işletmelerini ve danışmanlarını Taşınmaz Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden il müdürlüklerine bildirmiş olmaları gerekiyor. İşletmeler sorumlu emlak danışmanları ve emlak danışmanları ile sözleşmeli işletmelerinin sorumlu emlak danışmanları ve emlak danışmanlarının işe başlama ve işi bırakma bilgilerini de bu durumların gerçekleştiği tarihten itibaren on gün içinde bilgi sistemine aktarmakla yükümlüler" diye konuştu.

"Gayrimenkul danışmanı ile çalışmanın birçok faydası var"

Özelmacıklı, "Gayrimenkulünüzü elden çıkartmak hayatınızda vereceğiniz en önemli kararlardan birisidir. Bu kararı verirken, güvenilir ve tecrübeli bir gayrimenkul danışmanını seçmeniz gerekir. Bu size çok büyük kolaylık, vakit ve para tasarrufu sağlayacaktır" dedi. - İSTANBUL