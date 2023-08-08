Gayrimenkul Değerlemede Özel Hukuk Tüzel Kişi Bilirkişilik Uygulaması Ülke Genelinde Başlatıldı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün itibarıyla gayrimenkul değerlemede özel hukuk tüzel kişi bilirkişilik uygulamasının ülke genelinde başlatıldığını söyledi. Tunç, Ankara 34. İcra Müdürlüğünde taşınmaz değerleme alanında özel hukuk tüzel kişi bilirkişiliği uygulamasının başlatıldığı programda konuştu. Özel hukuk tüzel kişi bilirkişiliğinin Ankara, Antalya ve İstanbul'da pilot olarak uygulandığını hatırlatan Tunç, 'Bugün itibarıyla gayrimenkul alanında özel hukuk tüzel kişi bilirkişilik uygulaması ülke genelinde başlamış oluyor.' dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bugün itibarıyla gayrimenkul değerlemede özel hukuk tüzel kişi bilirkişilik uygulamasının ülke genelinde başlatıldığını söyledi.

Tunç, Ankara 34. İcra Müdürlüğünde taşınmaz değerleme alanında özel hukuk tüzel kişi bilirkişiliği uygulamasının başlatıldığı programda konuştu.

Özel hukuk tüzel kişi bilirkişiliğinin Ankara, Antalya ve İstanbul'da pilot olarak uygulandığını hatırlatan Tunç, "Bugün itibarıyla gayrimenkul alanında özel hukuk tüzel kişi bilirkişilik uygulaması ülke genelinde başlamış oluyor." dedi.

Bilirkişilik Kanunu ile bilirkişiliğin yeniden düzenlendiğini aktaran Tunç, tüzel kişiler tarafından da bilirkişilik yapılabileceğinin Kanun'da yer aldığını dile getirdi.

Özel hukuk tüzel kişilerin de bilirkişi olarak mahkemeler tarafından tayin edilebileceğini belirten Tunç, bilirkişiliğin yargı açısından önemli olduğunu, mahkemelerin, hakimlerin, maddi gerçeğe ulaşabilmek için teknik ve uzmanlık gerektiren konularda bilirkişilere başvurduğunu anlattı.

Yılmaz Tunç, bilirkişilerin raporları doğrultusunda mahkemelerin karar verdiğini kaydetti.

Bilirkişilik müessesine önem verdiklerinin altını çizen Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nda bilirkişiliğe vurgu yapıldığını ve özel hukuk tüzel kişilerinin bilirkişi olmasına yönelik hedef konduğunu, Yargı Reformu Strateji Belgelerinde de bu kapsamda hedeflerin bulunduğunu anımsattı.

Bakan Tunç, şunları kaydetti:

"Pilot uygulamada verimli gittiğini görüyoruz. Ek rapor alınması noktasında sayıların aşağıya indiğini görüyoruz. İlk raporla yargının tatmin olduğunu görmüş oluyoruz. Binde yaklaşık 10-15 civarında dosyanın ek rapora gittiğini görüyoruz. Bu da süre açısından, yargının hızlanması açısından önemli bir husus. Makul sürede yargılanma açısından da önemli bir husus. Önümüzdeki aylarda da yine muhasebe, araç değerleme alanında da bu uygulamayı başlatmış olacağız."

Vakıf Gayrimenkul Değerleme A.Ş Genel Müdürü Hasan Emre ise özel hukuk tüzel kişi bilirkişiliğinde pilot uygulamanın 2020'de başladığını belirterek, 4 bin 769 rapor sunduklarını, hazırladıkları raporlardaki hata payının yüzde 1'in altında olduğunu ve kısa sürede raporları teslim ettiklerini aktardı.