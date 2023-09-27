Gayrimenkul Borsası AŞ, İlan Sitelerine Yönelik Düzenlemeyle Güvenli ve Şeffaf Ticaret İmkanı Sunuyor

Gayrimenkul Borsası AŞ (GABORAS) Genel Müdürü Dinçer Gökçe, ilan sitelerine yönelik hayata geçirilen düzenlemeyle birlikte yetkisiz gayrimenkul ilanlarını engelleyerek güvenli ve şeffaf ticaret imkanı sunuyor.

Dinçer Gökçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı'nın, ilan sitelerinde açık kimliğin gizlenerek ilan verilmesini engellemek amacıyla kişinin kendisine, eşine, birinci ve ikinci derece kan hısımlarına ait olmayan ya da sahibi tarafından yetkilendirilmediği taşınmaz veya taşıtı ilana koyabilmesini yasaklama kararı aldığını anımsatarak, konuya ilişkin tebliğin Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlattı.

Yeni tebliğin gayrimenkul sektöründe beklenen ve gereken bir düzenleme olduğunu dile getiren Gökçe, uzun zamandan bu yana gayrimenkul ticareti noktasında sektörün bu yönde yeniden ele alınması için mücadele ettiklerini söyledi.

Gökçe, "Bu yönetmelik, sektördeki şeffaflığı artırarak tüketicilerin daha güvenli bir şekilde gayrimenkul işlemleri yapmasını sağlayacaktır. Ayrıca, ilanlardaki manipülasyonları ve yanıltıcı bilgileri azaltacak, piyasa değerine dayalı ticareti teşvik edecektir. Böylece sektörün gerçek ve öngörülebilir bir zemine oturmasına katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

Yeni düzenlemenin sektöre sağlayacağı katkılardan bahseden Gökçe, yetkisiz ilanların engellenmesiyle tüketicilerin daha güvenli bir platformda işlem yapmasının sağlanacağını, piyasalardaki spekülatif ve manipülatif hareketlerin önüne geçileceğini, veri güvenliğinin temin edileceğini, işlemlerin gerçek değer üzerinden yapılabileceğini anlattı.

"Diğer ilan portalları ile iş birliğine hazırız"

GABORAS Genel Müdürü Gökçe, Gayrimenkul Borsası'nın bu yönetmeliğin dışında ticaret ekosistemini tamamen güvenli ve şeffaf bir zeminde işleyecek şekilde hazırladığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurulduğumuz günden beri yetkisiz ilanları engellemek ve gerçek değerler üzerinden ticareti teşvik etmek için çalışıyoruz. Buna yönelik çalışmalarımızı da her gün artırmaya devam ediyoruz. GABORAS, ilan sitelerine yönelik yeni düzenlemeye tam uyumlu çalışıyor. Diğer ilan portallarındaki açıkların kapatılması konusunda iş birliği yapmaya da her zaman açığız. Ayrıca, kullanıcıların doğru bilgileri girdiğinden emin olmak için bir takım doğrulama işlemleri gibi ek güvenlik adımları atmaktayız."

Gökçe, yeni tebliğin uygulanması noktasında yaşanabilecek zorlukları minimize etmek için iş birliği ve eğitimin önemli olduğunu kaydederek, ilan verenlerin yönetmeliğe uyumunu teşvik etmek için çeşitli mekanizmaların oluşturulabileceğini, vatandaşların da özellikle süreçlere dair ve online platformlara ilişkin hassasiyet göstermeleri gerektiğini vurguladı.

Dinçer Gökçe, "El birliğiyle uzun zamandır belirli bir sistematiğe oturmasını beklediğimiz gayrimenkul sektörünü daha adil ve şeffaf bir işleyişe kavuşturacağımıza inanıyoruz." şeklinde konuştu.

"Mülk sahipleri ve müşterilerin haklarını sonuna kadar koruyoruz"

Dinçer Gökçe, GABORAS'ın hem yatırımcıların hem de mülk sahiplerinin haklarını sonuna kadar koruduğunu belirterek, "Bu minvalde özel müşteri havuzu ve portföy havuzu bulunmakta, hem kurumsal hem de bireysel çapta gayrimenkul ticareti faaliyetleri yürütmektedir. Zaman zaman büyük çapta online ihaleler düzenleyerek geniş kitlelere hitap ettiğimizi söyleyebiliriz." açıklamasında bulundu.

Yeni düzenlemeyle birlikte sektörün GABORAS modeliyle işleyen bir yapıya ulaştığını ve herkesin GABORAS'ın online platformlarında ticaret yapabileceği bir ortama kavuştuğunu dile getiren Gökçe, "Bu doğrultuda bizler de pazar payımızı artırmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Türkiye genelinde daha fazla varlık göstermeye odaklanarak bölgesel büyümeleri hedefliyoruz." diye konuştu.

Gökçe, tüm gayrimenkul sektörünün yeni yönetmeliği benimsemesini ve bu düzenlemeye tam uyum sağlamasını beklediklerini ifade ederek, bakanlıklarda bu gibi güvenli gayrimenkul ticaretini teşvik eden ve sektörün düzenlenmesini sağlayan çalışmaların devam etmesini istediklerini aktardı.