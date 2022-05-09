Gayrı sözleri! Tan Taşçı - Gayrı şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Tan Taşçı'nın yeni şarkısı Gayrı, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 300 bin izlenme ve 13 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki, Tan Taşçı - Gayrı sözleri nelerdir? Gayrı şarkı sözleri nedir?
Tan Taşçı - Gayrı şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Tan Taşçı'ya aittir.
TAN TAŞÇI - GAYRI SÖZLERİ
Dilerim yüzüne güler
Bu kötü kader, sonu zor olmaz
Silerim, ne bir hatıran
Ne de bir haber kalmaz
***
Benim hiç aklıma gelmez
Seni kaybetmek dengemi bozar
Seni hiç ilgilendirmez
Tanrı yazar kendi bozar
***
Madem gidiyorsun
Al beni de yak bari
Zaten biliyorsun
Sensiz ben yok gayrı
***
Belki de her gün öder
Çokça bedel bilmez insan
Sebebin vardır elbet
Böyle gidiyorsan
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