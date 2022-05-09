Gayrı sözleri! Tan Taşçı - Gayrı şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler! - Haberler

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Gayrı sözleri! Tan Taşçı - Gayrı şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

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Gayrı sözleri! Tan Taşçı - Gayrı şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Tan Taşçı'nın yeni şarkısı Gayrı, Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 300 bin izlenme ve 13 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki, Tan Taşçı - Gayrı sözleri nelerdir? Gayrı şarkı sözleri nedir?

Tan Taşçı - Gayrı şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Tan Taşçı'ya aittir.

TAN TAŞÇI - GAYRI SÖZLERİ

Dilerim yüzüne güler

Bu kötü kader, sonu zor olmaz

Silerim, ne bir hatıran

Ne de bir haber kalmaz

***

Benim hiç aklıma gelmez

Seni kaybetmek dengemi bozar

Seni hiç ilgilendirmez

Tanrı yazar kendi bozar

***

Madem gidiyorsun

Al beni de yak bari

Zaten biliyorsun

Sensiz ben yok gayrı

***

Belki de her gün öder

Çokça bedel bilmez insan

Sebebin vardır elbet

Böyle gidiyorsan

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