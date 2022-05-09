Gayrı sözleri! Tan Taşçı - Gayrı şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Tan Taşçı - Gayrı şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve müziği Tan Taşçı'ya aittir.

TAN TAŞÇI - GAYRI SÖZLERİ

Dilerim yüzüne güler

Bu kötü kader, sonu zor olmaz

Silerim, ne bir hatıran

Ne de bir haber kalmaz

***

Benim hiç aklıma gelmez

Seni kaybetmek dengemi bozar

Seni hiç ilgilendirmez

Tanrı yazar kendi bozar

***

Madem gidiyorsun

Al beni de yak bari

Zaten biliyorsun

Sensiz ben yok gayrı

***

Belki de her gün öder

Çokça bedel bilmez insan

Sebebin vardır elbet

Böyle gidiyorsan

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