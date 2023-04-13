Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Gaye Usluer geliyor. Peki, Gaye Usluer kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında? İşte detaylar...

Gaye Usluer'in hayatı, kariyeri ve biyografisi hakkında bilgiler merak ediliyor. Peki, Gaye Usluer kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Gaye Usluer'in hayatı ve biyografisi! İşte ayrıntılar...

GAYE USLUER KİMDİR?

Nevin Gaye Usluer (25 Mart 1957, Eskişehir), Türk doktor, akademisyen ve siyasetçidir. 2015-2018 yılları arasında Eskişehir CHP milletvekili olarak görev yapmıştır.

Yaşamı

Eğitimi ve akademik kariyeri

Eskişehir'de doğdu. Babasının görevi nedeniyle ilkokulu Erzurum, Sakarya ve Eskişehir'de okudu. Ortaokul ve lise eğitimini Eskişehir'deki Süleyman Çakır Kız Lisesi'nde aldı. 1981 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi.

1987 yılında Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlığı alan Usluer, 1992 yılında doçent, 1998 yılında ise profesör oldu.

2018'de Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Siyaset Bilimi dalında yüksek lisans derecesi aldı.

İdari kariyeri

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekim Yardımcılığı, Fakülte Kurulu ve Yönetim Kurulu üyelikleri, Fakülte Etik Kurul üyeliği, ESOGÜ Vakıf Başkan yardımcılığı ve Vakıf Başkanlığı, ESOGÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı ve ESOGÜ Tıp Fakültesi Dahili Bilimler Bölüm Başkanlığı gibi idari görevlerde bulundu. Çalışma alanıyla ilgili çok sayıda ulusal ve uluslararası dernek üyeliği yaptı ve Eskişehir Tabip Odası'nda çeşitli görevler aldı.

2007 yılında ESOGÜ rektörlük seçiminde 1. seçildi ve YÖK tarafından liste başına kondu, fakat Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bu göreve başkasını atadı.

Siyasi Kariyeri

2011 Türkiye genel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir milletvekili listesinde üçüncü sırada yer aldı, ancak seçilemedi. 17-18 Temmuz 2012 tarihinde düzenlenen CHP kurultayında Parti Meclisi üyesi seçildi ve bu görevi beş dönem boyunca yürüttü. 2015 yılında yapılan Haziran ve Kasım seçimlerinin her ikisinde de Eskişehir'de CHP tarafından liste başı adayı gösterildi ve milletvekili seçildi.

5 Mayıs 2021 tarihinde CHP'den istifa etti ve 17 Mayıs 2021 tarihinde, Muharrem İnce'nin kurmuş olduğu Memleket Partisi'ne katılarak, Genel Başkan Vekili ve Parti Sözcüsü olarak görev aldı. 20 Haziran 2022'de Memleket Partisi'nden istifa etti.

Kişisel yaşamı

İngilizce bilen Gaye Usluer, iki kız annesidir.