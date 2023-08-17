Gavurdağı Salatası tarifi! Masterchef Gavurdağı Salatası nedir, nasıl yapılır? Gavurdağı Salatası için gerekli malzemeler nelerdir?

Masterchef 17 Ağustos yarışmasında şefler tarafından Gavurdağı Salatasının yapılması istendi. Peki Masterchef Gavurdağı Salatası nasıl yapılır? Gavurdağı Salatası için gerekli malzemeler nelerdir? Gavurdağı Salatası tarifi! Gavurdağı Salatası nasıl yapılır? Gavurdağı Salatası tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Gavurdağı Salatası tarifi oldu. Peki en güzel Gavurdağı Salatası tarifi nasıldır? Gavurdağı Salatası nasıl yapılır? Gavurdağı Salatası için gerekli malzemeler nelerdir? Gavurdağı Salatası ne demek? Gavurdağı Salatası ne anlama geliyor?

GAVURDAĞI SALATASI NEDİR, NE DEMEK?

İnce küp şeklinde kıyılmış salata malzemelerine nar ekşisi ve ceviz eklenerek yapılan bir salata türüdür. Kökeni Gaziantep Mutfağıdır.

GAVURDAĞI SALATASI İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

3 adet domates

2 adet salatalık

1 büyük soğan

1/2 demet taze maydanoz

1/4 su bardağı zeytinyağı

Yarım limonun suyu

Tuz

Pul biber (isteğe bağlı)

1 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi

200 gr beyaz peynir veya lor peyniri

GAVURDAĞI SALATASI NASIL YAPILIR?

Domatesleri yıkayıp kabuklarını soyun ve küp şeklinde doğrayın.

Salatalıkları yıkayıp soyun, çekirdeklerini çıkarın ve aynı şekilde küp doğrayın.

Soğanı ince ince doğrayın.

Taze maydanozu ince kıyın.

Geniş bir salata kasesine doğradığınız domatesleri, salatalıkları, soğanı ve maydanozu ekleyin.

Üzerine iri çekilmiş ceviz içini serpiştirin.

Beyaz peyniri ya da lor peynirini elinizle ufalayarak salataya ekleyin.

Zeytinyağı, limon suyu ve tuzunu ekleyerek karıştırın. Pul biber eklemek isterseniz bu aşamada ekleyebilirsiniz.

Salatayı karıştırarak malzemelerin iyice harmanlanmasını sağlayın.

Servis tabağına alıp, üzerini düzeltip servis edebilirsiniz.

Gavurdağı Salatası, genellikle ana yemeklerin yanında veya meze olarak sunulur. Afiyet olsun!