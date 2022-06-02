Gavi'nin annesi kim, adı ne? Gavi'nin annesi kaç yaşında, İnstagram hesabı var mı? - Haberler

İspanyol yayın organı El Periodico'nun iddiasına göre, Gerard Pique, Shakira'yı aldattı. Shakira eve geldiği sırada Gerard Pique'yi başka bir kadınla ilişki yaşarken yakaladı. Pique ise 'Ben masumum' diyerek kendisini savundu. Gerard Pique'nin Barselona'daki eski dairesinde kaldığı ve ilişkilerinde bir problem yaşandığı öne sürüldü. İddiaya göre yıldız futbolcunun ilişki yaşadığı kadın, Barcelonalı genç yıldız Gavi'nin annesi olduğu ortaya çıktı. Peki, Gavi'nin annesi kim? Gavi'nin annesi kaç yaşında?

GAVİ KİMDİR?

Gavi olarak bilinen Pablo Martín Páez Gavira (5 Ağustos 2004 doğumlu), La Liga kulübü Barcelona ve İspanya milli takımında merkezi orta saha oyuncusu olarak oynayan İspanyol profesyonel bir futbolcu.

ESPN'den Graham Hunter, Gavi'yi 2021'de son derece umut verici bir genç oyuncu olarak selamladı ve onu bir futbolcu olarak top sürme, tahmin, zeka, vizyon, pas, ilk dokunuş, yakın kontrol gibi nitelikleri nedeniyle Barcelona'nın eski orta saha oyuncuları Xavi ve Andrés Iniesta ile karşılaştırdı. , hız değişikliği ve dar alanlardan çıkmak ve karşı saldırı başlatmak için hızlı dönüş yeteneği. 2021 Uluslar Ligi Finallerinde İspanya'nın yarı finalde İtalya'ya karşı kazandığı zaferin ardından İtalyan defans oyuncusu Emerson Palmieri, Gavi'yi "büyük potansiyele sahip" bir oyuncu olarak nitelendirdi.

GAVİ'NİN ANNESİ KİM?

İspanyol basınında yer alan açıklamalara göre Pique'nin Shakira'yı aldattığı kadının Barcelonalı genç yıldız Gavi'nin annesi olabileceği söylendi. Gavi'nin ise olaydan haberinin olmadığı belirtildi. Yaşanan gelişmelerin ardından Barcelona'nın yıldız futbolcusu Gerarda Pique'nin ise "Ben masumum" dediği ve çiftin haftalardır ayrı yaşadığı iddia edildi.

Gavi'nin annesi hakkında detaylı bilgiler henüz açıklanmadı.

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