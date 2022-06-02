Gavi kimdir? Kaç yaşında, nereli? Gavi'nin annesi kimdir? Gavi hangi takımda oynuyor? Gavi forma numarası kaç, mevkisi ne? - Haberler

Barcelona'nın 2004 doğumlu İspanyol oyuncusu Gavi oynadığı futbolla göz dolduruyor. Peki, Gavi kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, mesleği ne, hangi takımda oynuyor, mevkisi ne? Gavi'nin annesi kimdir? Gavi'nin babası kimdir? Gavi'nin kaç kardeşi var? Gavi ile ilgili bilgiler sizlerle...

GAVİ KİMDİR?

Gavi olarak bilinen Pablo Martín Páez Gavira (5 Ağustos 2004 doğumlu), La Liga kulübü Barcelona ve İspanya milli takımında merkezi orta saha oyuncusu olarak oynayan İspanyol profesyonel bir futbolcu.

Gavi doğum tarihi : 5 Ağustos 2004

Gavi kaç yaşında : 17 yaşında

Gavi nereli : İspanya

Gavi hangi takımda oynuyor : Barcelona

Gavi mevkisi ne : Merkez orta saha

Gavi forma numarası kaç : 30

Gavi boyu kaç : 1,73 metre

Gavi kilosu : -

Gavi burcu ne : Aslan

OYUN STİLİ

ESPN'den Graham Hunter, Gavi'yi 2021'de son derece umut verici bir genç oyuncu olarak selamladı ve onu bir futbolcu olarak top sürme, tahmin, zeka, vizyon, pas, ilk dokunuş, yakın kontrol gibi nitelikleri nedeniyle Barcelona'nın eski orta saha oyuncuları Xavi ve Andrés Iniesta ile karşılaştırdı. , hız değişikliği ve dar alanlardan çıkmak ve karşı saldırı başlatmak için hızlı dönüş yeteneği. 2021 Uluslar Ligi Finallerinde İspanya'nın yarı finalde İtalya'ya karşı kazandığı zaferin ardından İtalyan defans oyuncusu Emerson Palmieri, Gavi'yi "büyük potansiyele sahip" bir oyuncu olarak nitelendirdi.

ULUSLARARASI KARİYERİ

Gavi, İspanya'yı 15 yaş altı ve 16 yaş altı seviyesinde temsil etti.

30 Eylül 2021'de Gavi, teknik direktör Luis Enrique tarafından üst düzey İspanya milli takımına sürpriz bir çağrı aldı. İlk maçına 6 Ekim'de İtalya'ya karşı UEFA Uluslar Ligi yarı final galibiyetiyle çıktı ve İspanya'yı üst düzey düzeyde temsil eden en genç oyuncu oldu. 10 Ekim'de Fransa'ya karşı oynanan finalde İspanya 2-1 mağlup oldu.

Haberler.com - Gündem