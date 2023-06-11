Gastronomi turizminde Ege ve Karadeniz bölgelerine talep artıyor

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanı Erdal Çeri, gastronomi turizminde Ege ve Karadeniz bölgelerine talebin arttığını söyledi. Çeri, Türk mutfağını doğru tanıtabilmek, doğru yönlendirebilmek, doğru reçetelerle ilerleyebilmek, özellikle belli bir bölgeye sıkışmış olan gastronomi turizmini tüm Türkiye'ye yayabilmek amacıyla uzun zamandır yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmaya başladığını ifade etti.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanı Erdal Çeri, gastronomi turizminde Ege ve Karadeniz bölgelerine talebin arttığını söyledi.

Çeri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gastronomi turizminin katma değerinin çok yüksek olduğunu, bu nedenle ülke turizminin gelişmesinde de bunun önemli bir yeri olduğunu belirtti.

Gastronomi misafirlerinin, deniz, kum ve güneş için gelenlerden 7 ila 12 kat daha fazla para harcadığını aktaran Çeri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü deneyimleme için geliyor. Bir tadım deneyimi, o yiyeceğin hikayesini dinleyebilmek ve o sofrada yaşanılacak olan haz, ne yaparsanız yapın o deneyim hiçbir şeyle değiştirilebilecek gibi değil. Kaldı ki deniz, kum, güneş eğer daha iyi ya da daha uygun fiyatlı bir yerde bulunabilirse çok rahat ülkeyi ya da destinasyonu değiştirebilecek unsur. Ama sadece sizde olan bir şeyi eğer bir başka yerde bulamayacaksa misafir, zaten gelmek zorunda. Bunu doğru sunabiliyorsanız, doğru bir ürün haline getirmişseniz çok uygun şekilde sunup yıllarca bunun üzerinden turizmin gelir sağlama imkanı var."

"Gastronomik bölgeyi tüm Türkiye'ye yayabiliyoruz"

Erdal Çeri, Türk mutfağını doğru tanıtabilmek, doğru yönlendirebilmek, doğru reçetelerle ilerleyebilmek, özellikle belli bir bölgeye sıkışmış olan gastronomi turizmini tüm Türkiye'ye yayabilmek amacıyla uzun zamandır yürütülen çalışmaların başarıya ulaşmaya başladığını ifade etti.

Türkiye'de gastronomi turizmiyle ilgili ilk akla gelen şehirlerin Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa, Mardin olduğuna değinen Çeri, son yıllarda damak tadına düşkün insanların Ege, Malatya, Afyonkarahisar, Kastamonu mutfaklarına da ilgi gösterdiğini vurguladı.

Son dönemde Balıkesir, Bursa, Sinop gibi illerde de gastronomi turizmi hareketliliği olduğuna işaret eden Çeri, "Türkiye'de hemen hemen her ilçe dahi kendi gastronomik öğelerini çok rahat yaratabilir ve öne çıkabilir. 'Üç A' tabir ettiğimiz işte Antakya, Antep, Adana üçgenindeki o gastronomik bölgeyi tüm Türkiye'ye yayabiliyoruz ve buna doğru ilerliyoruz." dedi.

Depremlerden etkilenen illerde gastronomi turizmi toparlanıyor

Çeri, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin gastronomide önemli illeri etkilediğine dikkati çekti.

"Bu illerden Gaziantep toparladı sayılır. Şanlıurfa, eğer arkasından sel olmasaydı hiç gündeme gelmeyebilirdi. Mardin mayıs boyunca çok yoğun turist aldı, hiçbir sıkıntısı yok. Özellikle Diyarbakır zaten gidilmesi ve görülmesi gereken bir yer. Kahramanmaraş ve Antakya sanıyorum biraz daha geç dahil olacaktır" ifadesini kullanan Çeri, diğer illerde de toparlanma olduğunu aktardı.

Erdal Çeri, depremlerin bölgedeki gastronomi turizmini de olumsuz etkilediğini dile getirdi.

"Yaz döneminden sonra tekrar bölge eskiye çok yakın bir biçimde misafirleri ağırlamaya başlayacaktır. O arada insanlar yeni yerleri aramaya başladılar. Batı illerine çok kayan oldu. Balıkesir, Çanakkale, Ayvalık tarafına yoğun talep var. Zaten talep vardı ama normalin üstünde de bir talep oldu. Trakya bölgesine kayanlar oldu. En önemlisi Batı Karadeniz. Çünkü Batı Karadeniz eski havasına kavuştu" diyen Çeri, bu bölgelerin buna yönelik zaten altyapısının da olduğunu kaydetti.