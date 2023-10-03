Uluslararası Gastronomi Kongresi için Kastamonu'ya gelen davetlilere şehir gezdirildi. Davetliler, Kastamonu'nun doğal güzelliklerini keşfetti ve at çiftliklerini ziyaret etti.

Gastronomi Kongresi için gelen davetliler, kanyon ve şelaleyi gezdi

Uluslararası Gastronomi Kongresi için Kastamonu'ya gelen davetlilere şehir gezdirildi

KASTAMONU - Kastamonu'da düzenlenen 7. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi için Kastamonu'ya gelen 150'den fazla davetli, kongre sonrasında şehrin doğal güzelliklerini gezdi. Azdavay, Daday ve Pınarbaşı ilçelerinde kanyon, şelale ve at çiftliklerini gezen davetliler, gördükleri manzara karşısında büyülendi.

Kastamonu Üniversitesi ev sahipliğinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen 7'nci Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi sona erdi. 3 gün süren kongrede, gastronomi alanındaki son gelişmeler, araştırmalar ve inovasyonlar akademisyenlerce masaya yatırılarak iş birlikleri ve projeler için zemin oluşturuldu.

40 üniversiteden 150'den fazla davetlinin katıldığı 7. Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi'nin ardından misafirlere, şehir gezisi yaptırıldı. Kastamonu Üniversitesi tarafından Azdavay, Daday ve Pınarbaşı ilçelerinde bulunan kanyon, şelale ve at çiftliği ziyaret edildi.

Pınarbaşı ilçesinde kayalara çivilerle monte edilen 3 kilometrelik ahşap platformdan geçilebilen Horma Kanyonu ile 10 metreden dökülen Ilıca Şelalesini ziyaret eden davetliler, daha sonra Azdavay ilçesinde bulunan Atlı Turizm Merkezini ziyaret etti. Ziyarette at çiftliğinde hoşça vakit geçiren davetliler, ayrıca Azdavay Cam Terasını da ziyaret ederek 450 metre yükseklikten cam terasta Çatak Kanyonunun manzarasını izledi.

Ayrıca davetliler, Kastamonu'da il merkezi ile diğer ilçelerinde tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini gezerek bilgiler aldı.

Geziye Kayser Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da katıldı.

Aslen Kastamonu'nun Daday ilçesine nüfusuna kayıtlı olan Kayseri Üniversitesi Rektörü Karamustafa, Azdavay ve Kastamonu turizmi açısından büyük öneme sahip böyle nitelikli ve ürün çeşitliliğine sahip bir tesisi oluşturmasından dolayı Azdavay Belediyesi'ni tebrik etti.

At biniciliği, gastronomi ve tabiat turizm açısından önemli gördüğü Atlı Turizm Merkezinin, bölge turizm açısından büyük önem arz ettiğini ifade eden Karamustafa, aynı zamanda kanyon ve şelalenin de bölge turizmine büyük katkı sunduğunu ifade etti.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ile ve Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alptekin Sökmen'e de bu tesisleri kongre çerçevesinde ziyaret etme fırsatı verdikleri için teşekkür etti.

Geziye rehberlik yapan Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, "7. Uluslararası Gastronomi Kongresi, Ankara Hacı Bayram Üniversitesi Turizm Fakültesi ile Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi arasında Kastamonu Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Etkinliğin ilk iki gününde Türkiye'nin farklı coğrafyalarından gelen akademisyenlerin, bilim insanlarının konuşmaları ve sunumlarıyla ve akademik çalışmalarıyla gerçekleşti. Ardından kongrenin son gününde Kastamonu'ya gelen katılımcılara Kastamonu'nun tabiat harikası değerleri ile doğal güzelliklerini göstermek için doğaya yürüyüşe çıkardık. Buralarda belirlediğimiz rotaları Azdavay ve Pınarbaşı ilçeleri oldu. Misafirlerimize Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesine götürdük. Orada bölgenin otantik yerel kültürünü, doğa kültürünü ve yöresel yemeklerini tattırma imkanı bulduk. Ardından Azdavay'a geldik. Azdavay'da Çatak Kanyonunu gezdirdik. Çatak Kanyonundaki Cam Terasını ziyaret ettikten sonra Atlı Turizm Merkezine geçtik. Atlı Turizm Merkezinde de harika yemekleri tattık. Misafirlerimiz, atlı terapi merkezi olduğu için doğayı gezdiler, atlara bindiler. Yöresel yemeklerden de tattırdıktan sonra misafirlerimizi memleketlerine geri uğurladık" dedi.

Horma Kanyonunun doğal güzellikleri ve jeopolitik yapısıyla içerisinde birçok özellik barındırdığını söyleyen Haberal, "Mağara bulunuyor, bitki çeşitliliği var. Suyu apayrı bir güzel. Kanyon çıkışında bizleri Ilıca Şelalesi karşılıyor. Şelalenin içerisine kadar misafirlerimiz girerek su ile biraz vakit geçirdiler. Güzergah üzerinde bulunan tıbbi aromatik olan bitkileri inceledi ve bunların fotoğraflarını çektiler. Bu bitki türlerinden bir tanesi de şimşir ağacıydı. Şimşir ağaçları, bölgeye ayrı bir güzellik katıyor. Birçok flora çeşitliliğini barındırıyor. Bizlerde misafirlerimize bölgeyi anlatmaya çalıştık. Kayaların üzerine çivilerle monte edilmiş platform üzerinden yaklaşık 3,5 kilometrelik bir yürüyüş gerçekleştirdik. Ardından Azdavay Atlı Turizm Merkezine geçtik. Gelen katılımcılarımız son derece memnun ayrıldılar. Katılımlarından ötürü herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Geziye Kayser Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ile Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal ve diğer şehirlerden gelen çok sayıda akademisyenler katıldı.