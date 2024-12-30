TRT'nin dijital platformu Tabii kanalında yayınlanan Gassal dizisi, afişleriyle büyük bir çekti. İlk sezonu izleyip bitirenler ise yeni bölüm tarihini araştırmaya başladı. Peki, Gassal devamı gelecek mi, yeni sezon çekimleri başladı mı?

GASSAL DEVAMI GELECEK Mİ?

TRT Tabii platformunda yayınlanan ve başrolünü Ahmet Kural'ın üstlendiği Gassal dizisi 2. sezon çekimlerine başladı.

Gassal 2. sezonunun yayın tarihi henüz resmi olarak açıklanmamış olsa da, çekimlerin devam ettiği ve yeni oyuncuların dahil olacağı söyleniyor.

21 Aralık tarihinde Tabii platformunda yayınlanan Gassal dizisi komedi ve dram temalarını iç içe harmanlayarak etkileyici bir hikaye ortaya koyuyor. Sümeyye Karaarslan'ın senaryosunu kaleme aldığı, yönetmenliğini ise Selçuk Aydemir'in üstlendiği dizi, her bölümü yaklaşık 30 dakikadan oluşan toplam 10 bölümden oluşan ilk sezonuyla birçok rekor elde etti. Son olarak Gassal için 2. sezon onayı hızlı bir şekilde geldi ve çekimler şimdiden başladı.

Yeni sezonda da Selçuk Aydemir yönetmen koltuğunda oturmaya devam ediyor. Dizinin başrolünü Ahmet Kural üstleniyor. Fakat 2. sezonda başrol koltuğuna Hande Soral'ın da dahil olacağı ifade ediliyor.

DİZİ KONUSU

Genç bir adam olan Baki, kimi zaman kimsesiz insanların cenazesini yıkar. Bu durum üzerine Baki, onlar gibi olmamak için hayatını değiştirmeye karar verir. Sosyalleşmeyi, toplum içine karışmayı deneyimleyen Baki, 30'lu yaşlarına kadar uzak durduğu şeylerin gerçekten anlamsız olduğunu keşfeder.

Kendisini yıkayacak birini bulmak için çabalayan Baki, bu süreçte geçmişinde yaşadığı büyük travmalarla yüzleşir ve yaşadığı kaygının nedeninin ölüm korkusu olduğunu anlar.

GASSAL OYUNCU KADROSU