Mekke döneminde inmiştir. 26 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki "el-Gâşiye" kelimesinden almıştır. Gâşiye, kaplayıp bürüyen demektir. Birçok mümin tarafından merak edilen Gaşiye suresi araştırılıyor. Peki, Gaşiye Suresi Türkçe okunuşu ve anlamı nedir? Gaşiye Suresi konusu nedir? Gaşiye Suresi oku ve dinle!

Gaşiye Suresinde cehennemliklerle cennetliklerin âhiretteki durumları tasvir edilmekte, Allah'ın varlığına dair deliller sıralanmakta, tebliğ yöntemi öğretilmektedir. Pek çok kişi tarafından merak edilen Gaşiye Suresi hakkında bilgilere yer verdik. Peki, Gaşiye Suresi Türkçe okunuşu ve anlamı nedir? Gaşiye Suresi konusu nedir? Gaşiye Suresi oku ve dinle! İşte detaylar haberimizde...

GAŞİYE SURESİ HAKKINDA

Mekke döneminde inmiştir. 26 âyettir. Sûre, adını birinci âyetteki "el-Gâşiye"kelimesinden almıştır. Gâşiye, kaplayıp bürüyen demektir.

GAŞİYE SURESİ NUZÜL

Mushaftaki sıralamada seksen sekizinci, iniş sırasına göre altmış sekizinci sûredir. Zâriyât sûresinden sonra, Kehf sûresinden önce Mekke'de inmiştir.

GAŞİYE SURESİ KONUSU

Sûrede cehennemliklerle cennetliklerin âhiretteki durumları tasvir edilmekte, Allah'ın varlığına dair deliller sıralanmakta, tebliğ yöntemi öğretilmektedir.

GAŞİYE SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

1.Hel etake hadiysülğaşiyeti.

2.Vücuhün yevmeizin haşi'atün.

3.'Amiletün nasıbetün.

4.Tasla naren hamiyeten.

5.Tüska min 'aynin aniyetin.

6.Leyse lehüm ta'amün illa min dariy'ın.

7.La yüsminü ve la yuğniy min cu'ın.

8.Vücuhün yevmeizin na'ımetün.

9.Lisa'yiha radıyetün.

10.Fiy cennetin 'aliyetin.

11.La tesme'u fiyha lağıyeten

12.Fiyha 'aynün cariyetün.

13.Fiyha sürürin merfu'atün.

14.Ve ekvabün mevdu'atün.

15.Ve nemariku masfufetün.

16.Ve zerabiyyü mebsusetün.

17.Efela yenzurune ilel'ibilli keyfe hulikat.

18.Ve ilessemai keyfe rufi'at.

19.Ve ilelcibali keyfe nusıbet.

20.Ve ilel'ardı keyfe sutihat.

21.Fezekkir innema ente müzekkirün.

22.Leste'aleyhim bimusaytırin.

23.İlla men tevella ve kefere.

24.Feyü'azzibühullahül'azabel'ekbere.

25.İnne ileyna iyabehüm.

26.Sümme inne 'aleyna hısabehüm.

GAŞİYE SURESİ MEALİ

1- Dehşeti her şeyi kaplayan felaketin haberi sana geldi mi?

2- O gün birtakım yüzler vardır ki zillete bürünmüşlerdir.

3- Çalışmış, (boşa) yorulmuşlardır.

4- Kızgın ateşe girerler.

5- Son derece kızgın bir kaynaktan içirilirler.

6- Onlara, acı ve kötü kokulu bir dikenli bitkiden başka yiyecek yoktur.

7- O, ne besler ne de açlıktan kurtarır.

8- O gün birtakım yüzler vardır ki, nimet içinde mutludurlar.

9- Yaptıklarından dolayı hoşnutturlar.

10- Yüksek bir cennettedirler.

11- Orada hiçbir boş söz işitmezler.

12- Orada akan bir pınar vardır.

13,14,15,16- Orada yüksek tahtlar önlerine konmuş kadehler, sıra sıra dizilmiş yastıklar, serilmiş değerli halılar vardır.

17,18,19,20- Peki insanlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı?

21- Artık sen öğüt ver, çünkü sen ancak bir uyarıcısın.

22- Onlara egemen bir zorba değilsin.

23- Ancak kim yüz çevirir ve inkâr ederse,

24- Allah onu en büyük azapla cezalandırır.

25- Kuşkusuz onların dönüşü ancak bizedir.

26- Daha sonra onları sorgulamak da ancak bize aittir.